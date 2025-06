Tadic moet bij Ajax-terugkeer aan één volwaarde voldoen: 'Dan kan het perfect'

Hedwiges Maduro moedigt een terugkeer van bij Ajax aan. De ervaren linksbuiten zou voor John Heitinga willen terugkeren in Amsterdam, maar Maduro ziet wel een voorwaarde waar Tadic aan moet voldoen om deze transfer een succes te maken.

Bij de NOS geeft Maduro aan dat hij een terugkeer van Tadic wel ziet zitten. "Ik vind het altijd goed om een leiderstype terug te halen, maar je moet er ook niet te veel van hebben. Tadic heeft echter zo goed gepresteerd met Ajax, dat ik het zeker een goed idee zou vinden."

Toch zijn er wat voorwaarden waaraan voldaan moet worden. "De talenten om hem (Tadic, red.) heen moeten wel door kunnen groeien. Een Mika Godts bijvoorbeeld, wat gaat je daar mee doen? Kan Tadic ermee leven dat hij op de bank komt te zitten?" Maduro ziet in de Serviër een ideaal verlengde voor Heitinga. "Dan kan het perfect. Hij houdt van de club, is altijd aanvoerder geweest. Dat past wel heel goed denk ik."

Tadic speelde tussen 2018 en 2023 voor Ajax en was in die jaren zeer belangrijk voor de club. Hij scoorde 105 keer en gaf 112 assists tijdens zijn periode in Amsterdam en was ook goud waard tijdens de Champions League-campagne van 2018/19. Afgelopen seizoen scoorde Tadic elf keer en gaf hij veertien assist in de Turkse Süper Lig voor Fenerbahçe.

