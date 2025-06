Tóch Nederlandse inbreng bij finale EK Onder 21

Sander van der Eijk is door de UEFA aangesteld om de finale van het EK Onder 21 tussen Jong Engeland en Jong Duitsland in goede banen te leiden. Dat maakt de KNVB bekend. Daarmee staat er komende zaterdag toch een Nederlander binnen de lijnen tijdens de finale.

Het wordt voor Van der Eijk alweer zijn vierde duel op het EK Onder 21. Saillant detail: de 34-jarige oefenmeester floot in de groepsfase ook al het duel tussen Jong Engeland en Jong Duitsland. Daarbij 'eiste' de talentvolle arbiter de hoofdrol op door noodgedwongen op abrupte wijze een einde aan de eerste helft te maken.

Artikel gaat verder onder video

In het National Football Stadium in Bratislava wordt Van der Eijk geassisteerd door landgenoten Rens Bluemink en Stefan de Groot. Clay Ruperti maakt de Nederlandse afvaardigign compleet bij de finale. Samen met de Spanjaard Cesar Soto Grado vormt hij het VAR-duo. De Italiaan Simone Sozza is de vierde man.

Van der Eijk kreeg het nieuws donderdagochtend om 9.00 uur te horen. "Dat was wel even zenuwslopend", laat hij weten op de website van de KNVB. "Je zit dan met alle overgebleven teams in de zaal. Toen ik mijn naam hoorde, geloofde ik het eerst niet. Het moest echt even indalen. Een heel bijzonder gevoel. We wisten wel dat we een kans maakten, want na de kwartfinale werden we niet naar huis gestuurd."

Het is niet voor het eerst dat een Nederlander de leiding krijgt over de finale van het EK Onder 21. Mario van der Ende (1992) en Björn Kuipers (2009) gingen hem voor. "Dat zijn grote schoenen om te vullen", reageert Van der Eijk met een lach. "Dit is goed voor Nederland en het aanzien van het scheidsrechterskorps."

