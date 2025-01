Afellay ziet schokkende tackle in de Eredivisie: 'Hij moet morgen meteen naar Specsavers'

Ibrahim Afellay vindt het bizar dat scheidsrechter Sander van der Eijk geen rode kaart gaf aan bij het duel tussen NAC Breda en sc Heerenveen (2-3). De Noorse vleugelverdediger van de Friezen deelde al na slechts twaalf seconden een schop uit aan zijn tegenstander . De twintigjarige Braude werd door Van der Eijk 'slechts' bestraft met geel.

"Er was ook een moment bij NAC - Heerenveen, aan het begin van de wedstrijd", begint Afellay bij Studio Voetbal, waarna het moment tussen Braude en Sauer getoond wordt. "Als je dit niet ziet, dan moet je morgenochtend gelijk bellen met Specsavers hoor. Moet je nog eens kijken."

Presentator Sjoerd van Ramshorst heeft daarop een advies voor de komende tegenstanders van sc Heerenveen. "De spelers doen tegenwoordig allemaal geen scheenbeschermers meer om, maar tegen Heerenveen zou ik toch maar scheenbeschermers aandoen. Dit is krankzinnig toch?"

Van Ramshorst benoemt vervolgens dat Braude zijn tegenstander Sauer 'totaal niet' had gezien. "Hij had hem totaal niet gezien?", reageert Afellay verbaasd. "Dan moeten ze samen een afspraak maken." Tafelgenoot Theo Janssen heeft ook een duidelijke mening over de schop van Braude. "Dit is ook wel donkerrood toch?", stelt de analist.

De VAR had, ook al is het na twaalf seconden, scheidsrechter Van der Eijk gewoon naar de kant moeten halen. Pierre van Hooijdonk is dan ook kritisch op de arbitrage. "We zijn de competitie geëindigd afgelopen jaar met alleen maar gelul over de scheidsrechters en de VAR. We gaan er twee weken tussenuit en dan beginnen we gewoon weer."

Scheidsrechter Van der Eijk vaker in de fout

Het is voor Van der Eijk overigens niet de eerste keer dat hij dit seizoen in de fout gaat. Zo gaf de 33-jarige arbiter bij het duel tussen PSV en FC Twente (6-1) een onterechte vrije trap aan de Tukkers, na een schwalbe van Michal Sadílek. In diezelfde wedstrijd zag Van der Eijk ook nog een overduidelijke strafschop voor FC Twente over het hoofd. PSV-aanvaller Johan Bakayoko duwde diezelfde Sadílek vlak voor rust overduidelijk in de rug.

Een week later was het opnieuw raak bij Van der Eijk. Bij de wedstrijd FC Utrecht - Go Ahead Eagles (3-3) bestrafte de scheidsrechter, die onlangs door de UEFA is gepromoveerd, Eagles-middenvelder Enric Llansana na negen minuten met een nogal zware rode kaart. Deze werd vervolgens ook geseponeerd door de tuchtcommissie betaald voetbal. In de laatste speelronde voor de winterstop kreeg Van der Eijk vervolgens vrijaf van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen.

Mossou vindt Van der Eijk 'serieus goed'

Sjoerd Mossou, verslaggever van het Algemeen Dagblad, is overigens van mening dat Van der Eijk 'serieus goed' floot bij het duel tussen NAC en Heerenveen. "Prima gefloten. Dat de VAR in algemene zin weinig ingrijpt: ook prima. Maar dit is een soort geflipte dronken back op zondagochtend. Hoe bestaat dit?", reageert hij op X na het zien van de schop van Braude.

Goedemorgen var, fijne winterstop gehad? #NAChee #NACpraat pic.twitter.com/QZf4c5hJAR — Joepel (@__Joepel) January 12, 2025 Scheidsrechter was serieus goed bij deze wedstrijd. Prima gefloten.



Dat de VAR in algemene zin weinig ingrijpt: ook prima.



Maar dit is een soort geflipte dronken back op zondagochtend. Hoe bestaat dit? 😂 https://t.co/EiPdxmveJ5 — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) January 12, 2025

