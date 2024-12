Scheidsrechter op pijnlijke wijze belachelijk gemaakt: 'Hij heeft een dansschool'

Voormalig spelersmakelaar René Wagelaar heeft geen goed woord over voor scheidsrechter Sander van der Eijk. De arbiter had met een vroege rode kaart die hij zondag uitdeelde aan Go Ahead Eagles-speler Enric Llansana een groot aandeel in de wedstrijd. Wagelaar vindt Van der Eijk maar niets, maakt hij op duidelijke en denigrerende toon duidelijk

Dat geeft de voetbalanalist aan in het programma Voetbaltijd, waarin ook Gertjan Vebreek te gast is. Hij vindt de kritiek van de beleidsbepalers van Go Ahead Eagles op de arbiter van dienst dan ook volledig terecht: "Ja, dit is honderd procent. Het begint met die rode kaart. Dat vind ik persoonlijk geen rode kaart, want Joris Kramer staat er nog achter en hij kan nog ingrijpen. Met een gele kaart en vrije trap los je het prima. Maar Van der Eijk, zou die man ergens ooit hebben gevoetbald?", vraagt Wagelaar zich hardop af.

De analist vervolgt op denigrerende toon: "Als ik hem zie lopen dan denk ik dat hij (Van der Eijk) een dansschool heeft. Laten we dan ook even kijken naar zijn beslissing van een week geleden in de wedstrijd PSV - FC Twente. Een schandalige beslissing, toen Johan Bakayoko Michael Sadilek van de benen liep. Dat was gewoon een penalty en dat was diezelfde Van der Eijk", foetert Wagelaar.

De zaakwaarnemer is spuugzat: "De VAR met de scheidsrechters samen is een bende. De scheidsrechters zijn niet goed genoeg, de VAR is niet goed genoeg en de regels zijn niet goed genoeg. Dat gaat niet veranderen als er niet iemand komt met verstand van voetbal die er gaat zitten en denkt: zo moet het gaan. Ik kan wat Bosvelt zegt voorstellen, maar het is niet slim", weet Wagelaar.

Verbeek vraagt zich sowieso al af waarom clubs met een statement komen na een mogelijke arbitrale dwaling: 'Waarom moet je hier een statement van maken? Het blijft menselijk handelen. Er blijven fouten worden gemaakt. Dit is gewoon een dwaling van een scheidsrechter, die op dat moment het gevoel heeft dat hij dit moet doen. Dat menselijk falen zal altijd blijven, dan is zo'n reactie van een bestuurder gewoon niet goed te praten", oordeelt hij.

