Ultieme poging: Vitesse verandert weer van eigenaren om club te redden

De soap rondom Vitesse duurt voort. De Arnhemse club zit in de penarie en zweeft tussen leven en dood. Dinsdag zet Vitesse een (mogelijke) stap in de goede richting: het eigenaarschap komt in handen van mensen uit de regio.

Op 16 juni moest er door de geelzwarte formatie een sluitende begroting worden ingediend voor het aankomende seizoen. De eerste geluiden daarover zijn positief en zo omschrijft de club dat ook op de eigen site. Onderdeel van het plan is een overdracht van het eigenaarschap: 'een collectief van regionale ondernemers' moet alle aandelen overnemen. Zij krijgen de titel 'Sterkhouders Vitesse Arnhem' mee. Dit betekent nog niet per se dat Vitesse gered is, daar moet de licentiecommissie zich nog over buigen.

Op de eigen website wordt er gerept over een 'positieve ontwikkeling'. De licentiecommissie moet dus uitsluitsel gaan bieden of het voldoende heil ziet in het nieuwe plan van Vitesse. Binnenkort wordt er meer bekend over de betreffende 'sterkhouders', die afgelopen seizoen de club al financieel steunden in de natuurlijk zware tijden. Vitesse is blij dat de club weer in de handen komt van mensen uit de regio. Als de licentiecommissie van de KNVB en de huidige aandeelhouders instemmen, kan de overdracht worden afgerond.

Op 10 juni voerde Vitesse een gesprek met de licentiecommissie, dat in ieder geval door de Arnhemmers als positief is ervaren. De hoop is dat de proflicentie definitief behouden kan worden en mogelijk is het nieuwe plan daar de sleutel toe. Maar er is nog genoeg werk aan de winkel: "De komende weken staan bij Vitesse, haar aandeelhouders, haar medewerkers, haar supporters en iedereen die de op één na oudste betaald voetbalclub van Nederland een warm hart toedraagt, volledig in het teken van licentiebehoud." Daarbij is 'transparantie' een belangrijk uitgangspunt voor de club. Vitesse heeft door dat het twee voor twaalf is en wil de licentiecommissie op haar wenken bedienen.

