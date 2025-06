Van der Gijp krijgt ineens bakken kritiek: ‘Cancel hem, waarom is hij nog op tv?’

Pleun Bierbooms, de winnares van The Voice of Holland in 2017, heeft op Instagram opgeroepen tot het cancelen van René van der Gijp. De reden hiervoor was een gezamenlijk optreden in Carlo’s TV Café, vlak voor de finale van de talentenjacht. In de uitzending van Voetbal Inside een dag later sprak Van der Gijp heel lacherig over de borsten van Bierbooms. Dat heeft haar jaren onzeker gemaakt.

In 2017 was Van der Gijp te gast in de talkshow Carlo’s TV Café, waar ook The Voice of Holland-finalist en later winnares Bierbooms aanwezig was. De beelden hiervan werden getoond in de volgende aflevering van Voetbal Inside, een van de voorlopers van Vandaag Inside. “Ik kon er gisteren niks van zeggen, maar die Pleun is negentien jaar en heeft dubbel Z”, begon de oud-voetballer. “Die kan niet over haar eigen tieten heen kijken. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Ze zat aan tafel, die dingen hingen hierzo”, illustreerde Van der Gijp terwijl hij zijn hand voor zich uit steekt. “Ik kon niet eens bij de chips, ik moest er gewoon zo omheen.”

Op Instagram heeft Bierbooms nu voor het eerst gereageerd op de beelden van acht jaar geleden. “Ik voel me nu oud genoeg om erop te reageren”, zegt ze in een video op het socialmediaplatform. Nadat ze het fragment van Van der Gijp heeft laten zien, zucht de zangeres heel diep. “Allereerst was ik hier nét achttien, ik was hier geen negentien”, corrigeert ze de voormalig buitenspeler. Bierbooms geeft toe dat ze haar eigen styling had gedaan voor de talkshow. “Was dat slim? Nee. Maar je gaat ervan uit dat geen veel te oude man over een meisje van net achttien dit gaat vertellen. Wat ik ook een beetje sad vind, is dat ik daar letterlijk geen woord met hem heb gewisseld.”

Het feit dat Van der Gijp een dag na het optreden bij zijn voetbaltalkshow ‘zo cool ging doen’, viel bij Bierbooms verkeerd. “Dat vind ik echt heel lame.” De opmerkingen van Van der Gijp waren ook niet zonder gevolgen voor de artiest, die aangeeft haar hele leven al onzeker te zijn geweest over haar lichaam. “Als er dan een volwassen man zo praat over jouw borsten, is dat best wel sad.” Bierbooms geeft dan aan dat ze sinds die tijd vijftien kilo is afgevallen en ze vertelt voor het eerst dat ze een borstverkleining heeft ondergaan. “Want ja, ik zat daar inderdaad heel erg mee.”

'Cancel Van der Gijp'

Inmiddels is Bierbooms erg blij met haarzelf en de keuzes die ze in haar leven heeft gemaakt. “Maar ik hoop gewoon zo erg dat dit soort mensen gecanceld worden”, roept ze op. “Waarom zijn ze nog op tv? Ik snap het niet…”

De zangeres heeft ook nog een boodschap voor al haar vrouwelijke volgers. “Je bent goed zoals je bent. Laat niemand zeggen dat je te veel bent, te weinig, te dik, te dun, whatever. Zolang je jezelf maar goed voelt in je eigen lichaam. Zorg gewoon goed voor jezelf en de meeste mannen zijn gewoon sukkels.”

