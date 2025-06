Vandaag Inside geslacht door partner van tafelgast: 'Ik snap er niets van...'

Renske Leijten, voormalig Tweede Kamerlid van de SP, schuift de laatste tijd af en toe aan bij Vandaag Inside. Iets waar haar man Daniel Zegeling maar niets van begrijpt. In zijn ogen is de talkshow echt verschrikkelijk. Hij noemt het dan ook 'verloren tijd'.

Leijten is dit jaar meermaals tafelgast geweest in Vandaag Inside. De oud-politica stond hoog op het persoonlijke langlijstje van Johan Derksen, die graag wilde dat ze een vaste gast zou worden. Leijten schuift met plezier aan bij de talkshow, maar haar man moet daar niets van weten. Hij vindt het zonde van de tijd om er ook maar een uur aan te besteden. "Zoiets als Vandaag Inside vind jij leuk. Ik kan daar niet tegen", vertelt Zegeling in de VARAgids.

Artikel gaat verder onder video

Zelf is Leijten een stuk positiever over Vandaag Inside. "Wat ik er aantrekkelijk aan vind is dat het betrekkelijk snel gaat, maar ook het onvoorspelbare en dat het kan botsen. Ik heb zelf een nogal sterke mening en daarom vind ik een ander perspectief soms interessant. Om die reden vond ik het leuk om daar als gast te zitten", reageert ze.

Ze geniet dan ook volop als ze te gast is in een uitzending van Vandaag Inside. "Ik ben in heel wat talkshows geweest en dan zijn al die gesprekken doorgenomen, voorgekauwd en daarmee dus gescript. Bij Vandaag Inside is dat totaal anders. Dat haalt je uit je comfortzone en daar hou ik van. Toen ik in de politiek zat, kon dat niet. En ik heb die mannen ook gesprekken zien voeren die ik echt goed vond", looft ze Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee.

Zegeling blijft echter vasthouden aan zijn mening dat hij het programma verschrikkelijk vidnt. "Het is een soort fast food. Ze bespreken onderwerpen die ik niet interessant vind. Voor mij is het is verloren tijd. Ik snap er niets van dat daar veel mensen naar kijken. Maar ja, dat er zoveel mensen op Wilders en Trump gestemd hebben, snap ik ook niet. Ik hou mij vast aan de gedachte dat het individu intelligenter is dan de massa", besluit hij.

