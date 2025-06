Vandaag Inside ‘schrijft geschiedenis’ met extra uitzending

Vandaag Inside heeft dinsdagavond ‘kijkcijfergeschiedenis’ geschreven, zo meldt Tina Nijkamp op Instagram. Volgens de kijkcijferexpert heeft de talkshow van Johan Derksen en Wilfred Genee beter gescoord dan Eva. Op een belangrijke nieuwsdag wint een commerciële zender het normaal gesproken niet van NPO 1.

Vandaag Inside keerde dinsdagavond voor een extra uitzending terug op televisie. Vanwege de val van het kabinet-Schoof onderbraken Johan Derksen en Wilfred Genee hun vakantie om de laatste ontwikkelingen in Den Haag van commentaar te voorzien. De extra uitzending begon al om 20.30 uur, waardoor de uitzendingen van Jelies & Gnodde: Grote Gezinnen Emigreren en De Oranjezomer kwamen te vervallen.

De tijdelijke terugkeer van Derksen en Genee op televisie was een groot succes, zo maakt Nijkamp een dag later bekend. De extra uitzending van Vandaag Inside op SBS6 trok liefst 1.026.000 kijkers. Daarmee won de talkshow het van Eva, die eveneens om 20.30 uur begon. Naar de talkshow van Eva Jinek op NPO1 keken namelijk 1.024.000 mensen.

Nijkamp spreekt in een Instagram Story van een ‘heel bijzondere’ situatie. “Het is voor het eerst dat een commerciële zender wint van NPO 1 primetime op een belangrijke nieuwsdag”, begint de mediakenner. “Dat is kijkcijfergeschiedenis. VI scoort 2000 kijkers meer dan Eva.”

