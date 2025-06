Verbaasde Van Hooijdonk reageert ludiek op ontbreken in toplijstje

Pierre van Hooijdonk heeft op ludieke wijze gereageerd op een bericht op X, waarin een elftal van de beste vrijetrappennemers aller tijden is samengesteld. Van Hooijdonk ontbreekt in het fictieve elftal, tot zijn eigen verbazing.

Het account 90s Football, goed voor zo’n 850.000 volgers op X, heeft voor een bericht twee elftallen samengesteld. Aan de ene kant staan de beste penaltynemers opgesteld, aan de andere kant de vrijetrappenspecialisten. Daarbij wordt de vraag gesteld wie er zou winnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Engelse topclub mengt zich in strijd om Paixão’

Onder team penalty zijn de namen van onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Frank Lampard en Zinédine Zidane opgenomen, bij de tegenstanders zijn dat bijvoorbeeld Lionel Messi, David Beckham, Ronald Koeman en Diego Maradona.

Een grote afwezige, volgens hemzelf, is Van Hooijdonk. De oud-spits van Feyenoord stond bekend om zijn vrije trappen en is er dan ook niet van gediend dat hij niet in het elftal is opgenomen. Onder het bericht reageert hij veelzeggend, met twee emoji’s: een blindenstok en een blindengeleidehond.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Ben Wijnstekers: 'Als Van Persie het niet roept, dan...' 🔗

👉 Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen 🔗

👉 ‘Als hij fit is, is hij de beste speler van Feyenoord’ 🔗

👉 Valente nu al diep onder de indruk van mogelijke Feyenoord-ploeggenoot 🔗

👉 7 Nederlanders genomineerd voor Golden Boy Award, 3 Feyenoorders op de lijst 🔗