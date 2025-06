Nieuwe vriendin Sneijder gewaarschuwd na bijzondere uitspraak ex-Ajacied: 'Als ik haar was...'

Wesley Sneijder heeft zich tijdens het nieuwe programma 'Het waren 2 fantastische dagen' zeer open uitgelaten over meerdere dingen. Zo kwam gisteren al naar buiten hoe Sneijder over de ophef rondom zijn vriendin, die zeventien jaar jonger is, denkt. Nu blijkt hij nog iets opvallends hebben gezegd over zijn gevoelens voor Romy Lukassen.

In het nieuwe programma van SBS 6 voeren gasten met Jaimie Vaes en Igone de Jongh zeer openhartige gesprekken. Sneijder blijkt tijdens de eerste aflevering, die zondag vanaf 20.00 te zien is, niet terughoudend om over zijn gevoelens te praten. Zo komt onder andere Lukassen, zijn 23-jarige vriendin, ter sprake.

Artikel gaat verder onder video

Vaes is zeer benieuwd en vraagt op de man af: "Ben je verliefd?" Sneijder weet niet gelijk hoe hij daarop moet reageren. "Ehh, ik vind verliefd zo een..." Dan herformuleert Vaes haar vraag: "Laat ik het zo zeggen, zit er genoeg gevoel bij?" Het antwoord van de recordinternational is niet overtuigend. "Ik heb... Ja, ja. Dat wel. Maar ja, verliefd, verliefd… Wat is verliefd? Kriebels? Ik krijg op 40-jarige leeftijd geen kriebels meer hoor.” Als Vaes stelt dat Sneijder dat niet kan weten, vraagt De Jongh om meer uitleg. "Ja, dat heb ik niet meer. Dat had ik vroeger wel, maar nu… Ja, ik ben hard geworden daarin. Ik weet niet. Ik heb zoveel meegemaakt… Het is ook een stukje angst misschien wel, weet je wel, dat ik zoiets heb van…” Uit het vervolg blijkt dat Sneijder moeite heeft met zijn helemaal prijs te geven aan zijn nieuwe 'liefde'.

LEES OOK: 'Huwelijk tussen Matthijs de Ligt en Annekee definitief over'

Bij Shownieuws is er al op dit fragment gereageerd, en veelal met verbazing. Entertainmentdeskundige Eline de Ruig stelt snel: “Ik zou dit heel moeilijk vinden.” Ook presentatrice Tooske Ragas probeert zich in de schoenen te schuiven van Lukassen. "Ik zou dit ook niet zo fijn vinden.” Schrijfster Iris Enthoven sluit zich bij de andere dames aan: "Ja, ik zou dit ook niet tof vinden. Als ik haar was zou ik een beetje denken van…" De Ruig maakt de zin van de schrijfster af: “Ik zit in de gevarenzone, ja.” Enthoven: “Ja, ik zou wel even bellen van: hoe zit dit met ons?”

