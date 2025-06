Welke Oranjezomer-gast scoort het best? ‘Niet Olcay Gulsen of Rutger Castricum’

Rutger Castricum en Olcay Gulsen zijn deze zomer de vaste sidekicks van Johnny de Mol bij De Oranjezomer. Toch maakt het volgens Tina Nijkamp voor de kijkcijfers vrij weinig uit wie van de twee aanschuift in de talkshow. Een andere gast heeft wel een grote impact: Raymond Mens.

Gedurende de zomer zijn Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp niet op tv terug te zien met Vandaag Inside, maar wordt De Oranjezomer op dat tijdslot uitgezonden. De talkshow wordt normaal gepresenteerd door Hélène Hendriks, maar zij is momenteel herstellende van een operatie. Daarom neemt De Mol voorlopig de honneurs waar. De vaste sidekick van Hendriks, Jack van Gelder, hoeft bij De Mol echter niet op een uitnodiging te rekenen. In plaats daarvan zitten Gulsen en Castricum om de beurt aan het andere hoofd van de tafel.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen sneert naar verbannen VI-gast: 'Onbegrijpelijk dat die golddigger mag blijven zitten'

Nijkamp was benieuwd of de aanwezigheid van een van de twee gasten nog een verschil maakt voor de kijkcijfers van De Oranjezomer. “Ik heb er een klein onderzoekje naar gedaan en eigenlijk is de conclusie dat zij ongeveer gelijk scoren als sidekick”, stelt de tv-expert in haar podcast Tina’s TV Update. “Het is niet zo dat Rutger bijvoorbeeld heel veel meer scoort of Olcay. Zij scoren gelijk. De ene keer scoort Olcay beter en de andere keer Rutger. Olcay zit er vaak op maandag en dinsdag en Rutger op woensdag, donderdag en vrijdag.”

LEES OOK: Zieke Hélène Hendriks verbreekt radiostilte

Raymond Mens bepalende factor

Toch is er een andere gast die er wel ver bovenuit springt in het onderzoek van Nijkamp. “Wat wél opvalt, en dat valt echt heel erg op, is dat de best scorende uitzending van De Oranjezomer in de week, dat dat altijd is met – nou daar komt-ie – Raymond Mens als tafelgast.” De Amerika-kenner is vaak te gast in De Oranjezomer om het politieke landschap van de Verenigde Staten te duiden. Die input wordt klaarblijkelijk gewaardeerd door de kijkers van de talkshow. “Hij is dus degene die dus eigenlijk het beste scoort en bepalender lijkt dan een Rutger of Olcay voor de score. Hij is dus wel echt de kijkcijferfactor van De Oranjezomer geworden.” Ook uitzendingen met Pieter Cobelens doen het volgens Nijkamp altijd goed.

➡️ Meer nieuws over Hélène Hendriks

👉 Zieke Hélène Hendriks verbreekt radiostilte 🔗

👉 Johan Derksen klinkklaar: 'Daarom ga ik nooit bij Hélène Hendriks zitten' 🔗

👉 Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend 🔗

👉 Johnny de Mol opent Oranjezomer met boodschap aan Hélène Hendriks 🔗

👉 Dit is er aan de hand met Hélène Hendriks: 'Ze is vrij ziek' 🔗