'Yaya Touré op weg naar eerste klus als hoofdtrainer'

Yaya Touré is hard op weg om de nieuwe trainer van Daring Brussels te worden. Als de Ivoriaanse voetballegende bij de Belgische tweededivisionist aan de slag gaat, wordt dat zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Verschillende Belgische media, waaronder Het Laatste Nieuws, melden dat Touré ‘topkandidaat’ is om de nieuwe hoofdtrainer te worden van Daring Brussels. Ook zijn professionele carrière als voetballer begon voor de Ivoriaan in België, bij Beveren. Later zou Touré voor onder andere Olympiakos, AS Monaco, FC Barcelona en Manchester City uitkomen.

Na zijn voetbalcarrière ging Touré als assistent-trainer aan de slag bij verschillende ploegen. Het begon in Oekraïne, waar hij als speler ook actief was. Na zijn tijd op de bank bij Olimpik Donetsk vertrok hij naar Akhmat Grozny, om later onderdeel van de staf te worden bij Tottenham Hotspur, Standard Luik en de nationale ploeg van Saudi-Arabië.

Inmiddels is Touré favoriet om bij Daring Brussels voor het eerst op eigen benen te staan. Die club stond tot het afgelopen seizoen bekend als RWDM Molenbeek, maar de Amerikaanse eigenaar John Textor besloot - tot ongenoegen van supporters - om de naam te veranderen. Textor is overigens ook eigenaar van Olympique Lyon, dat dinsdag vanwege ernstige financiële problemen degradeerde naar de Ligue 2.

