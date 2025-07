Ajax boekt moeizame oefenzege tegen PAOK Saloniki

Ajax heeft woensdagmiddag de derde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gewonnen. Na een 6-3 overwinning op Hibernian FC en een teleurstellend 1-1 gelijkspel tegen Aarhus GF afgelopen weekend, versloeg de ploeg van trainer John Heitinga PAOK Saloniki op De Toekomst met 2-1.

Heitinga startte voorin met onder meer Wout Weghorst in de basis, die net als afgelopen weekend de voorkeur kreeg boven Brian Brobbey. Daarnaast waren er basisplaatsen voor onder meer Owen Wijndal, Jorthy Mokio en Kian Fitz Jim. Ajax begon goed aan het duel en kreeg na een goede combinatie via Mika Godts een grote kans om al snel de score te openen, ware het niet dat de keeper van PAOK redding wist te brengen.

Artikel gaat verder onder video

In het eerste kwart van het duel kreeg Ajax, dat defensief sterk stond, nog enkele kleine mogelijkheden. PAOK wist daar aanvallend weinig tegen over te stellen. Na een klein half uur kwamen de Amsterdammers op een 1-0 voorsprong, nadat Kian Fitz-Jim de bal wist te veroveren en aflegde op Steven Berghuis. De middenvelder bleef rustig en schoot kalmpjes raak.

In de tweede helft verscheen Ajax met elf andere spelers binnen de lijnen, waaronder Remko Pasveer, Rayane Bounida, Brian Brobbey en Oliver Edvardsen. Binnen enkele minuten na rust kreeg PAOK via Tyson een grote kans op de gelijkmaker, maar de middenvelder schoot op de lat. De wedstrijd kabbelde vervolgens voort zonder noemenswaardige kansen. Ajax kwam in de tweede helft dan ook een stuk moeilijker aan voetballen toe. Toch kwam de ploeg twintig minuten voor tijd op een 2-0 voorsprong. Brobbey draaide als aanspeelpunt goed weg, waarna de bal via Bounida bij rechtsback Gerald Alders terechtkomt. Zijn harde voorzet belandde via zijn tegenstander Wolff in het doel.

De comfortabele marge hield niet lang stand bij Ajax, want invaller Avery Appiah ging vrij snel na zijn invalbeurt in de fout. De Grieken wisten te profiteren van het slippertje en schoten de aansluitingstreffer tegen de touwen. Niet lang daarna was er ook een mogelijkheid voor PAOK om 2-2 te maken, na balverlies van Bounida. Met een goed blok wist Verschuren de gelijkmaker te voorkomen.

