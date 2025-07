‘Ajax doet navraag naar toptalent van Flamengo’

Ajax heeft onlangs navraag gedaan naar de zeventienjarige Ryan Roberto van Flamengo, zo weet Globo. De jonge aanvaller staat te boek als een van de grootste talenten van Brazilië. Ook Barcelona en Athletico Paranaense zitten achter de jongeling aan.

Ajax is druk bezig met het versterken van de selectie voor komend seizoen, maar het vizier gaat ook vast op de toekomst. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Roberto van Flamengo. De Braziliaanse buitenspeler speelt momenteel zijn wedstrijden voor Onder 17, maar deed ook al enkele wedstrijden mee met het Onder 20-elftal. Zijn debuut in het eerste elftal maakte Roberto nog niet.

Roberto staat in zijn thuisland te boek als een van de grootste talenten. Het is daarom ook niet vreemd dat hij door vele clubs wordt gevolgd. Onder meer Ajax zou al navraag hebben gedaan bij Flamengo om te informeren naar de zeventienjarige rechtspoot. Ook Barcelona zou zich in Brazilië hebben gemeld.

Flamengo zou zelfs al een aanbieding hebben ontvangen van Athletico Paranaense. De Braziliaanse topclub heeft dit echter van tafel geveegd. Of Roberto zelf open staat voor een transfer, valt nog te bezien. Trainer Felipe Luís geeft dit seizoen namelijk volop de kans aan jonge spelers en de aanvaller weet dat er een plek vrij is voor een linksbuiten in de selectie van Flamengo. Roberto hoopt zijn coach op de training te laten zien dat hij die positie kan invullen.

