Telegraaf: Ajax geeft Chelsea 23% korting op Hato-deal

Ajax is in een lastige fase van de onderhandelingen met Chelsea aangekomen, meldt De Telegraaf. Beide clubs zijn in gesprek over de transfer van , maar de Londenaren willen niet verder gaan dan 41 miljoen euro. Waar Ajax eerst een bedrag richting de 60 miljoen vroeg, zou nu ook een bod van 43-45 miljoen voldoende zijn.

Op zestienjarige leeftijd maakte Hato zijn debuut voor Ajax, waarna hij al snel niet meer uit de basis weg te denken was. Oorspronkelijk werd hij ingezet als centrale verdediger, maar Francesco Farioli maakte van Hato een linksback. Ook daar presteert hij meer dan solide, waardoor veel Europese clubs interesse hebben in het negentienjarige talent. Chelsea is al een tijdje concreet voor Hato, die in Amsterdam nog een contract heeft tot 2028.

De onderhandelingen met de wereldkampioen liepen tot voor kort vrij goed. De verwachting was dat Ajax en Chelsea er wel uit zouden komen over de precieze transfersom. De Amsterdammers vroegen 55-60 miljoen euro, terwijl de Londenaren begonnen met een bod van 40 miljoen. Bij de clubleiding van Ajax was het gevoel dat er uiteindelijk waarschijnlijk een transferbedrag van 50 miljoen euro aan de speler verbonden zou worden. Hato is zelf al rond met de Premier League-club en wil ook duidelijk vertrekken, iets wat ook blijkt uit het feit dat hij er zelf voor koos om niet mee te spelen in het duel tegen Como van afgelopen zondag (3-0).

Uit de informatie van De Telegraaf blijkt echter dat Chelsea momenteel niet verder wil gaan dan 41 miljoen voor Hato. "De club is daarmee in een lastig parket gekomen", weet clubwatcher Mike Verweij. "Dat bedrag is voor Ajax onvoldoende. Maar de technische leiding wikt en weegt en lijkt - al dan niet met bonussen - inmiddels ook akkoord te gaan met een totaalpakket van 43 tot 45 miljoen euro." Verweij legt ook uit waarom Ajax bereid is zoveel water bij de wijn te doen. Door de niet al te rooskleurige financiële situatie van de club, kan Ajax het zich niet veroorloven dat Chelsea 'wegloopt', omdat er geen garanties zijn dat een andere club in de toekomst een dergelijk bedrag aan Hato wil uitgeven.