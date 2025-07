Ajax laat talent zomaar gaan: ‘Ze wilden niet met me verder, voelde het’

Precious Ugwu speelt sinds dit seizoen bij FC Volendam, dat de verdediger overnam van Ajax. Hoewel de verdediger deze zomer nog Europees kampioen werd met Oranje Onder 19, wilden de Amsterdammers niet met hem verder. Dat geeft Ugwu toe tegenover het Noordhollands Dagblad.

De negentienjarige Ugwu speelde afgelopen twee seizoenen in het shirt van Jong Ajax, maar tot een officieel debuut in de hoofdmacht kwam de verdediger nooit. Hoewel het talent nog een jaar onder contract stond in Amsterdam, koos hij voor een overstap naar promovendus FC Volendam. Daar moet hij gaan fungeren als de vervanger van Xavier Mbuyamba, die hoogstwaarschijnlijk vertrekt deze zomer.

Artikel gaat verder onder video

Dat Ajax Ugwu zomaar laat gaan, was voor de stopper geen verrassing. “Ajax wilde eigenlijk niet met me verder. Zo voelde het na de gesprekken. Mijn contract liep nog een jaar door, maar ze wilden niet verlengen”, zegt de negentienjarige eerlijk. “Volendam had toen al interesse. Daar kan ik spelen in de eredivisie en dat leek me dus een prima stap”, vervolgt hij.

Ugwu vertelt daarnaast waar zijn kwaliteiten liggen: “Ik speel het liefst centraal in de verdediging, daar kom ik het beste tot mijn recht. Ik kan ook rechtsback. Ik speel waar de trainer me nodig heeft, maar ik ben wel echt een verdediger. Mijn kwaliteiten? Mijn snelheid, ik ben fysiek sterk en ik heb ook een goede inspeelpass in de opbouw. Ik ben een complete verdediger”, besluit het Ajax-jeugdproduct.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoorders spotten nieuwe diamant: 'Zelfs een blinde ziet dit' 🔗

👉 'Valente wordt geen basisspeler bij Feyenoord' 🔗

👉 Mexx Meerdink plots gelinkt aan Feyenoord 🔗