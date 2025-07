Kroes formuleert duidelijke doelstelling voor Ajax: 'Dat is een must'

Ajax stelt zichzelf komend seizoen ten doel om zich opnieuw rechtstreeks te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Technisch directeur Alex Kroes noemt het in gesprek met het clubkanaal van de Amsterdammers 'een must' dat de nieuwe hoofdtrainer John Heitinga zijn elftal minimaal naar de tweede plaats in de Eredivisie loodst.

Afgelopen seizoen leek Ajax onder Francesco Farioli hard op weg naar de landstitel, maar verspeelden de Amsterdammers een voorsprong van negen punten op PSV in de laatste vijf speelronden. De tweede plaats die evenwel behaald werd op de eindrangschikking betekende echter wel dat de club komend seizoen na een absentie van twee jaar terugkeert in het miljardenbal.

Dat is voor komend seizoen eveneens de doelstelling van Ajax, zegt Kroes in een dubbelinterview met directeur voetbal Marijn Beuker dat woensdag op de clubsite is geplaatst. "Een must is dat we ons direct plaatsen voor de Champions League, dus eindigen bij de eerste twee", aldus de technisch directeur. "Maar uiteindelijk wil Ajax meedoen om de titel en hem het liefste pakken", haast Kroes zich erachteraan te zeggen.

