Ajax-talent blikt terug op opvallend besluit: ‘Ik dacht: shit, dit is even wat minder’

Aaron Bouwman hoopt dit seizoen te debuteren in de hoofdmacht van Ajax, zo vertelt de zeventienjarige Haarlemmer in gesprek met de officiële clubkanalen van de Amsterdammers. De jongeling speelt al sinds elfjarige leeftijd in de opleiding van Ajax als verdediger, terwijl hij daarvoor op een hele andere positie speelde.

Bouwman begon zijn voetballoopbaan bij DSS en stapte later over naar Koninklijke HFC. Vervolgens werd hij opgepikt door de ‘Ajax-school’. Waar hij zijn jongere jaren als spits speelde, transformeerden de Amsterdammers hem direct naar centrale verdediger. “Ik kan niet meer herinneren wat ik toen precies dacht, maar ik denk zoiets van: shit, dit is wel even wat minder”, zegt Bouwman.

Artikel gaat verder onder video

Ruim zes jaar later is het talent echter blij met de positiewijziging. “Als je ziet waar ik ben gekomen, hebben ze gelijk gehad en is het een goede stap geweest”, denkt de verdediger. “Als ik heel eerlijk ben, zit die aanvallende intuïtie er niet helemaal meer in. Misschien wel het gevoel van positie kiezen, maar het afwerken is er wel zo goed als uit”, sluit hij het onderwerp af.

Mogelijk debuut in Ajax 1

Bouwman kwam al vijftien keer in actie namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar hoopt dit seizoen zijn eerste minuten te maken in de hoofdmacht van trainer John Heitinga. De verdediger mocht zich vorig seizoen al melden tijdens het zomerse trainingskamp en is ook dit seizoen van de partij.

“Mijn seizoen is geslaagd als ik mijn debuut voor Ajax 1 heb gemaakt. Daarnaast wil ik veel spelen bij Jong Ajax. Hopelijk kan ik iedere week negentig minuten maken en gedurende het seizoen aanhaken bij Ajax 1. Maar veel spelen is het belangrijkste”, besluit hij.

