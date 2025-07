Ajax pakt door met verkoop 'bannelingen': bestemming Mannsverk lijkt bekend

Ajax gaat na een verhuurperiode definitief verkopen, meldt Voetbal International. De Noorse middenvelder werd door Ajax op de lijst met ‘bannelingen’ gezet en Blackburn Rovers geldt als de meest waarschijnlijke bestemming.

Mannsverk, die eerder voor Sogndal IL uitkwam, verruilde de Noorse hoogvlieger Molde FK in 2023 voor Ajax in de periode-Mislintat. Onder trainers Maurice Steijn, Hedwiges Maduro, John van ‘t Schip en Francesco Farioli werd de 23-jarige Noor - ook door een enkelblessure- - nooit een vaste waarde voor de Amsterdammers. In totaal kwam hij tot achttien wedstrijden. Het afgelopen halfjaar werd hij uitgeleend aan het Welshe Cardiff City, waar hij veertien keer uitkwam in de Championship, het tweede niveau van Engeland.

De Telegraaf onthulde eind juni dat technisch directeur Alex Kroes duidelijk heeft gemaakt dat zeven spelers, Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen worden verwezen naar ‘kleedkamer 2’ en op zoek mogen naar een nieuwe club. Uit latere berichtgeving bleek dat ook Sivert Mannsverk bij die groep behoorde.

Van de ‘bannelingen’ heeft Hlynsson zijn definitieve overstap naar FC Twente al te pakken, maar ook de transfers van Rasmussen naar Fortuna Düsseldorf en Borna Sosa naar Crystal Palace lijken een kwestie van tijd. Mannsverk lijkt eveneens snel te vertrekken. Blackburn Rovers, dat net als Cardiff op Championship-niveau uitkomt, zou zich volgens VI hebben gemeld voor de Noorse jeugdinternational, waarover gesprekken worden gevoerd.

