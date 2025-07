'Jordan Henderson in Nederland om afscheid te nemen van Ajax'

is afgereisd naar Nederland om afscheid te nemen van Ajax, zo meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf. De Engelse aanvoerder van de Amsterdammers drukt met zijn salaris 'te zwaar op de begroting', waardoor club en speler hebben besloten uit elkaar te gaan.

Ajax nam de 35-jarige Henderson in de winterstop van het seizoen 2023/24 over van het Saudische Al-Ettifaq, waar de Engelsman pas een half jaar onder contract stond na een jarenlang dienstverband bij Liverpool. Na een vooral teleurstellend eerste halve seizoen, waarin Ajax uiteindelijk op de vijfde plaats in de Eredivisie zou eindigen, was Henderson in zijn eerste volledige jaargang een belangrijke schakel. Onder de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli fungeerde de routinier op en buiten het veld als aanjager in het elftal dat hard op weg leek naar de landstitel, maar uiteindelijk na een bizarre ontknoping op de tweede plaats achter PSV eindigde.

Artikel gaat verder onder video

In de winterstop van het voorbije seizoen liet Henderson zich het hoofd op hol brengen door interesse van AS Monaco. Dat leidde rond het Europa League-duel met Galatasaray tot opmerkelijke taferelen. Ajax hield de captain echter aan zijn contract. Deze zomer gaan club en speler dus alsnog uit elkaar. Henderson verbleef de voorbije dagen in Liverpool en Portugal, om afscheid te nemen van zijn overleden oud-ploeggenoot Diogo Jota.

Inmiddels is hij terug in Nederland: "De Engelse middenvelder is naar het trainingskamp in Zeist gekomen om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten", zo melden bronnen rond Henderson aan Verweij. "Henderson wordt in Amsterdam geprezen om zijn topsportmentaliteit. Zijn salaris drukte echter te zwaar op de begroting, waardoor een afscheid door alle partijen het beste werd geacht", weet de clubwatcher, die schrijft dat nog niet bekend is waar Henderson zijn loopbaan zal gaan vervolgen. Het nieuws van Verweij wordt bevestigd door zijn collega-clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. "Henderson bracht een aantal ploeggenoten/vrienden persoonlijk op de hoogte van zijn vertrek bij Ajax. Tevens deelde de aanvoerder in de groepsapp een bericht dat hij de club na anderhalf jaar zal verlaten", schrijft Inan.

Henderson speelde uiteindelijk 57 officiële wedstrijden voor Ajax. Daarin was de middenvelder goed voor negen assists. Daarnaast was hij in de laatste speelronde van de Eredivisie, in het thuisduel met FC Twente (2-0), met het hoofd goed voor de 1-0 - zijn allereerste doelpunt in het rood en wit. Afgaande op de berichtgeving van Verweij was dat ook gelijk Hendersons laatste wedstrijd namens de Amsterdammers.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 'Farioli wil weggestuurde Ajacied meenemen naar Porto'🔗

👉 Algemeen Dagblad benoemt grote uitblinker bij Ajax in eerste wedstrijd🔗

👉 'Topclub ziet eerste bod van 58 miljoen op oud-Ajacied Kudus afgewezen worden'🔗

👉 Fabrizio Romano komt met opvallend nieuws over Ajax-spits Brian Brobbey🔗

👉 ‘Ajax laat volgende 'banneling' naar Duitsland vertrekken' 🔗