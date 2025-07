'Ajax wordt knettergek van ontwikkelingen bij PSV'

Het zou René van der Gijp niet verbazen als Ajax dit seizoen als vierde eindigt in de Eredivisie. Op dit moment schat hij PSV, Feyenoord en AZ hoger in. Met een vierde plek zou de nieuwe trainer John Heitinga het ‘niet slecht’ gedaan hebben, vindt de analist.

“Als je nu kijkt, wordt PSV eerste, Feyenoord tweede, AZ derde en Ajax vierde”, voorspelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. “Dat zou helemaal niet zo gek zijn. Dan zou ik niet aan het eind van het jaar zeggen dat hij het zo slecht heeft gedaan. AZ heeft een leuk elftal met leuke jeugdspelers.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Wim Kieft is Heitinga ook erg afhankelijk van de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. “Bij Ajax mag iedereen weg en het is al niet zo heel veel. Ze zullen daar ook knettergek worden als ze zien voor hoeveel geld Noa Lang en Johan Bakayoko weggaan bij PSV.” Napoli betaalt 25 tot maximaal 27 miljoen euro voor Lang; Bakayoko gaat voor 20 tot 23 miljoen euro naar RB Leipzig.

“Zulke spelers heeft Ajax niet. Bij Ajax is Taylor misschien nog interessant, maar die brengt geen dertig miljoen op”, denkt Kieft, die weet dat er veel druk op de schouders van Heitinga rust. “Het is al eens verkeerd gegaan, toen moest hij weg. Dit is denk ik wel zijn laatste kans als hoofdtrainer. Als het niks wordt, en dat is niet onwaarschijnlijk, zou dat heel slecht zijn voor hem. Al kan hij altijd wel weer als assistent aan de slag bij een grote club.”

In de podcast wordt ook het transfervrije vertrek van Jordan Henderson besproken. Hij tekende deze week bij Brentford. Hoe ziet Kieft het vertrek van de Engelsman? “Ik vond Henderson helemaal niet zo slecht. Hij was misschien een atypische jongen in het Ajax-spel, maar hij was niet het grootste probleem. Dat ligt voorin.”

Zie je Ajax inderdaad buiten de top drie vallen? Laden... 37.7% Ja 62.3% Nee 292 stemmen

