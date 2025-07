Belangrijke contractverlenging op komst bij Ajax: ‘Een droomclub voor mij’

Sean Steur gaat hoogstwaarschijnlijk zijn contract verlengen bij Ajax. De zeventienjarige middenvelder, die op dit moment nog een verbintenis tot 2027 heeft in Amsterdam, gaat voor één extra jaar bijtekenen.

Aan het einde van het seizoen meldde het Algemeen Dagblad al dat Ajax en Steur in de hoofdlijnen akkoord waren over een nieuw contract. De definitieve bevestiging bleef vervolgens uit. Na de oefenwedstrijd tegen Aarhus (1-1), waarin Steur wist te scoren, vroeg AT5 de jongeling naar de stand van zaken.

Artikel gaat verder onder video

“Dat komt wel goed. Geen haast. Ik kom net terug van vakantie en zijn pas net begonnen, maar dat komt wel goed”, verduidelijkt de middenvelder, die vorig jaar al debuteerde in de hoofdmacht van de Amsterdammers.

Steur werd in 2016 opgepikt door de jeugdopleiding van Ajax en geldt als een van de grootste talenten binnen de club. Het jeugdproduct ziet Ajax dan ook als zijn droomclub. “Natuurlijk is Ajax een droomclub voor mij. Ik zit hier al heel lang en Ajax is een hele mooie club waar ik een hele goede speler wil worden”, besluit hij stellig.

De verwachting is dat Steur komend seizoen opnieuw zijn minuten gaat maken bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Voor de beloftenploeg van de Amsterdammers speelde hij tot op heden 29 duels.

