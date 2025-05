Ajax in onderhandeling: 'Nog een paar hobbels, volgend jaar nieuwe gesprekken'

Ajax is akkoord met Sean Steur (17) over een nieuw contract tot medio 2028, zo weet het Algemeen Dagblad. Ook is de club in onderhandeling met leeftijdsgenoot Jorthy Mokio over een nieuwe deal. Die gesprekken zouden de goede kant op gaan.

Zowel Steur als Mokio heeft momenteel een contract tot de zomer van 2027. Ajax ziet veel toekomst in beide talenten. Steur, die in februari in het thuisduel met Heracles Almelo (4-0) debuteerde in de hoofdmacht van Ajax, gaat in juni officieel bijtekenen. Zijn optreden tegen Heracles was, met slechts zeven minuten speeltijd, tot dusver zijn enige wedstrijd in Ajax 1. Wel speelde hij al 29 keer voor Jong Ajax.

Mokio maakte vorig seizoen een stormachtige ontwikkeling door. Hij speelde al achttien officiële wedstrijden voor Ajax. Hij kan zijn contract met een jaar verlengen, tot medio 2028, al zullen wel 'nog een paar hobbels' geslecht moeten worden. Clubwatcher Johan Inan schrijft: “Ajax wil voorkomen dat waardevolle spelers in hun laatste twee contractjaren belanden, om zo een sterke onderhandelingspositie te houden.”

Volgend jaar nieuwe gesprekken

Overigens is de kans groot dat Ajax-directeur Alex Kroes over een jaar opnieuw met beide spelers om de tafel gaat. Omdat zij nu nog onder de achttien zijn, mogen ze maximaal drie jaar onder contract staan. Daarom kunnen hij contracten nu met slechts een jaar verlengd worden.

