‘Daardoor kan Taylor twijfelen over vertrek bij Ajax’

De verwachting is dat deze zomer de volgende stap gaat zetten in zijn loopbaan. Toch denkt Robert Maaskant dat de komst van het duo John Heitinga en Marcel Keizer ervoor kan zorgen dat de middenvelder nog een seizoen in Amsterdam blijft.

Taylor was het afgelopen seizoen een van de uitblinkers van het Ajax van Francesco Farioli. De Italiaan werd afgelopen weekend gepresenteerd als nieuwe trainer van FC Porto. In aanloop naar Farioli’s stap naar Portugal, werd Porto al in verband gebracht met de komst van Taylor. De topclub zou naar verluidt ver willen gaan voor de middenvelder van Ajax, die nog een contract voor twee seizoenen heeft.

Vooralsnog speelt Taylor echter nog bij Ajax, waar hij met Heitinga een nieuwe trainer voor de groep heeft staan. Waar de Amsterdammers onder Farioli regelmatig kritiek kregen door de verdedigende manier van spelen, moet het spel onder de nieuwe trainer met Keizer als assistent weer een stuk aanvallender worden. “Ik ben wel benieuwd of Taylor met het nieuwe bewind Heitinga-Keizer wel zo graag weg zou willen”, begint Maaskant in Voetbalpraat.

“Op het moment dat Ajax een voetbal gaat spelen dat wel weer over het middenveld gaat lopen, dat wel weer in een hoog tempo is, dat wel weer mensen in de een tegen een gaat krijgen, dat wel weer loopacties gaat krijgen vanaf het middenveld, in plaats van dat behoudende wat we vorig jaar hebben gezien, krijgt hij veel meer spelplezier”, begint de clubloze trainer zijn uitleg. “Dat jaartje met spelplezier, kan een enorm verschil maken.”

'Taylor miste spelplezier'

Presentator Yordi Yamali vraagt zich af of Taylor onder Farioli dan geen spelplezier heeft gehad, gezien de goede resultaten. Dat is volgens Maaskant niet het geval. “Ik heb nooit spelplezier bij hem gezien. Ik heb hem in interviews altijd keurige dingen horen zeggen. Maar als ik een jonge speler zie die opgeleid is bij Ajax, met het gevoel zoals ik hem heb zien spelen vanuit de jeugd doorkomend, denk ik: hij heeft ergens iets van spelplezier gemist. Puur gevoelsmatig.”

