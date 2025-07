Ajax bereikt persoonlijk akkoord met transferdoelwit: vijfjarig contract ligt klaar

Ajax heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Joeri Heerkens, meldt Voetbal International. De negentienjarige doelman, die deze zomer Europees kampioen werd met Oranje Onder 19, kan zijn krabbel zetten onder een vijfjarig contract. Een akkoord tussen Ajax en Sparta Praag wordt ook snel verwacht.

Medio juni kwam al naar buiten al te melden dat Heerkens in beeld is bij Ajax, als talentvolle stand-in achter de beoogde nieuwe eerste keeper, Vítezslav Jaros. De Tsjechische goalie wordt voor één jaar gehuurd van Liverpool, waar hij vorig seizoen al samenwerkte met nieuwbakken Ajax-trainer John Heitinga, en was de eerste zomeraanwinst van de Amsterdammers.

De concurrentie voor Heerkens was groot, weet VI. Zo hebben de nodige clubs zich gemeld voor de talentvolle doelman, die aan zijn club Sparta Praag heeft laten weten de overstap naar Ajax te willen. Heerkens heeft met de recordkampioen een overeenstemming bereikt over een vijfjarig contract, nu is het aan de clubs om eruit te komen. Ajax gaat deze week nog om tafel met Sparta Praag om de deal af te ronden. Voor de rol van tweede keeper had Ajax een budget van zo'n twee miljoen euro voorhanden.

Ajax gaat komend seizoen met drie doelmannen werken, waarbij Jaros de eerste keus wordt en Heerkens als stand-in wordt klaargestoomd. Achter het duo moet de zeer ervaren Remko Pasveer, afgelopen seizoen nog eerste keeper, als mentor gaan fungeren. De 41-jarige doelman zette begin deze maand zijn krabbel onder een nieuwe eenjarige verbintenis in Amsterdam. Door de komst van zowel Jaros als Heerkens lijkt de rol van Jay Gorter in de hoofdstad uitgespeeld.

