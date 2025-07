Vertraagde transfer Moro geweldig nieuws voor Bounida en Faberski

Ajax is maandag voor een trainingskamp afgereisd naar de KNVB Campus in Zeist. John Heitinga heeft hiervoor elf talenten in zijn selectie opgenomen, maar heeft nog altijd geen beschikking over . Hierdoor is er op trainingskamp plek voor de aanvallende talenten en zich te laten zien, stelt Voetbal International.

Ajax arriveerde maandagmiddag in Zeist voor het zomerse trainingskamp. De nodige (jeugd)internationals genieten nog van hun vakantie en zijn zodoende nog niet aangesloten. Ook de komst van Moro is nog altijd niet afgerond, doordat Real Valladolid midden in een overname zit. Daardoor heeft Heitinga besloten om elf talenten mee te nemen op trainingskamp.

Volgens VI zijn het vooral Bounida en Faberski die ‘boffen’ van het feit dat Ajax de transfer van Moro nog altijd niet heeft kunnen afronden. “Mede daardoor is er voor de jonge aanvallers een plekje vrij in de selectie voor het trainingskamp in Zeist”, klinkt het. Normaal gesproken zou het de Spaanse zomeraanwinst zijn geweest die zich aan Heitinga mocht laten zien op het trainingskamp, maar nu krijgen Bounida en Faberski dus die kans.

Zowel Bounida als Faberski spelen pas sinds de zomer van 2022 in de jeugdopleiding van Ajax. Laatstgenoemde kwam destijds over van het Poolse Jagiellonia Bialystok, terwijl Bounida werd opgepikt bij Anderlecht. De negentienjarige Belg maakte, in tegenstelling tot zijn Poolse leeftijdsgenoot, al zijn debuut in het eerste van Ajax. In februari speelde Bounida dertien minuten mee in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

