Valladolid zorgt voor grote vertraging in transfer Moro

Ajax heeft de komst van nog altijd niet kunnen bevestigen. Dat heeft alles te maken met de situatie bij Real Valladolid, weet De Telegraaf. De Spaanse degradant bevindt zich midden in een overname en pas als die in orde is kan Moro zijn transfer afronden. Intern maakt men zich hier bij Ajax geen zorgen om.

Ruim een week geleden kwam naar buiten dat Ajax en Real Valladolid het eens zijn over de transfer van Moro. De aanvaller was een week eerder al persoonlijk rond met de Amsterdammers over een vijfjarig contract, waarna hij voor een bedrag van 9,5 miljoen euro plus maximaal 1,5 miljoen euro aan bonussen de stap naar Ajax gaat maken. Toch is de transfer nog altijd niet helemaal afgerond.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woedende Ajax-fans trekken massaal naar X: ‘Aanfluiting voor de club’

Dat heeft volgens de krant alles te maken met de situatie bij Valladolid. De Spanjaarden eindigden afgelopen seizoen op de laatste plaats in LaLiga, waardoor ze degradeerden naar het tweede niveau. Daarnaast is de club momenteel in het proces van een overname. Dat, in combinatie met de deelname van Moro aan het EK Onder 21, zorgde ervoor dat Valladolid het bespreken van de transfer liever wilde uitstellen.

LEES OOK: ESPN: Bij verkoop Ajax-middenvelder kijkt Kroes naar Mexicaan

Alex Kroes besloot daar niet in mee te gaan. De technisch directeur was namelijk bang dat Ajax volledig kansloos zou zijn voor Moro als er later een grotere club zou aankloppen. Daarom ging hij in gesprek met de toenmalige clubleiding en de nieuwe eigenaren, waarna er een akkoord werd bereikt. De transfer van Moro naar Amsterdam kan echter pas volledig worden afgerond als het papierwerk van de overname van Valladolid in orde is. Bij Ajax hebben ze wel vertrouwen in een goede afloop en is er intern ‘geen enkele stress’.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Ajax voert historische ingreep door 🔗

👉 'Ajax en PSV laten oog vallen op smaakmaker van FC Utrecht' 🔗

👉 'Ik denk dat Ajax-supporters dolblij zijn dat hij geen coach van Ajax is geworden'🔗

👉 VVCS haalt snoeihard uit naar 'falend' Ajax 🔗

👉 Khalid Boulahrouz maakt Ajax-speler in één zin finaal af 🔗