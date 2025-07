Opmerkelijk gerucht uit Turkije: Ajax shopt bij Manchester United

Ajax zou een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Manchester United-doelman . Dat meldt het Turkse Yeniçag Sport. De 27-jarige Turkse goalie zou mogen vertrekken bij The Red Devils en zijn carrière dus gaan vervolgen in de Johan Cruijff ArenA. Naar verluidt zou Ajax ook in gesprek zijn met Manchester United.

Bayindir maakte in de zomer van 2023 voor zo'n vijf miljoen euro de overstap van Fenerbahçe naar Manchester United. Bij de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag werd hij gehaald als stand-in voor André Onana. Aan zijn verblijf op Old Trafford lijkt komende zomer echter een einde te komen. Volgens diverse Engelse media wil de Engelse grootmacht afscheid nemen van Bayindir, die nog vastligt tot medio 2027. Er zal dus een transfersom betaald moeten worden voor de tienvoudig Turks international.

Yeniçag Sport schrijft dat Bayindir een principeakkoord heeft bereikt met Ajax over zijn persoonlijke voorwaarden. Het Turkse medium meldt ook dat de Amsterdammers dicht bij een akkoord met de Engelse club is. "Ajax is van plan om de transfer op korte termijn af te ronden en de 27-jarige doelman te contracteren", klinkt het.

In hoeverre de geruchten inzake Bayindir op waarheid berusten, zal nog moeten blijken. Eerder deze transferwindow versterkte Ajax zich al met Vitezslav Jaros, die gehuurd wordt van Liverpool. Daarnaast werd het contract van Remko Pasveer, die zich waarschijnlijk moet gaan schikken in een rol als derde doelman, met een jaar verlengd. Verder zou Ajax in de race zijn om Oranje Onder 19-doelman Joeri Heerkens, die onder contract staat bij Sparta Praag.

