Demy de Zeeuw vraagt faillissement aan met bedrijf: 'Pijnlijk'

Het kledingmerk BALR van medeoprichter Demy de Zeeuw heeft faillissement aangevraagd. De aandeelhouders willen zich volledig gaan richten op het populaire voetbalplatform 433.

Het modemerk BALR werd in 2013 gelanceerd door De Zeeuw, samen met topman Juul Manders en ondernemer Ralph de Geus. Het bedrijf is vooral bekend om de eigen shirts, maar verkoopt ook schoenen, parfums, fatbikes en bedden. In de eerste jaren groeide het bedrijf snel.

Supersterren als Neymar en Ángel Di María droegen de kleding en gaven de naamsbekendheid van BALR zo een boost. Later raakten ook oud-spelers als Eljero Elia en Gregory van der Wiel als mede-eigenaren betrokken bij het bedrijf, al hebben zij hun aandelen jaren geleden al verkocht.

Geprobeerd faillissement BALR te voorkomen

Volgens topman Manders is er alles aan gedaan om een faillissement te voorkomen. "Maar de stijgende kosten, teruglopende verkopen en de opgebouwde coronaschuld zijn ons uiteindelijk te veel geworden. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor onze klanten, partners en ons team voor het jarenlange vertrouwen en de mooie dingen die we samen hebben neergezet."

Manders staat ook aan het roer bij 433, dat maandelijks 350 miljoen unieke accounts zegt te bereiken op sociale media. "433 groeit niet alleen in bereik, maar ontwikkelt zich steeds meer tot een volledig ecosysteem voor voetbalfans", aldus Manders. "Met de steun van onze aandeelhouders kunnen we de komende jaren nog sneller innoveren en onze community verder uitbouwen. Dat maakt dit, hoe pijnlijk het ook is, de juiste keuze voor de toekomst."

