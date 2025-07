Driessen fileert Feyenoord na 'schimmig verhaal'

Valentijn Driessen begrijpt niet dat Feyenoord de transfer van heeft laten afketsen. Volgens de journalist hadden de Rotterdammers er prima voor kunnen kiezen de linksback de komende weken op te trainen, zodat hij helemaal fit is voor het nieuwe seizoen. Driessen noemt het dan ook een ‘schimmig verhaal’.

Vorig weekend werd duidelijk dat Meijer toch niet de overstap van Club Brugge naar Feyenoord ging maken. De linksback heeft zich na een akkoord tussen de clubs en met de speler medisch laten keuren in Rotterdam, waarna de nummer drie van Nederland twijfelde over zijn inzetbaarheid in de voorrondes van de Champions League. Daarop besloot Feyenoord niet door te gaan met de transfer.

In de podcast Kick-off heeft Driessen geen goed woord over voor die beslissing. “Het is een heel raar verhaal”, begint de journalist het onderwerp. “Dan wordt er gezegd dat hij er niet direct staat. Hij stond er al bij Jong Oranje. Hij had alleen niet zijn topniveau”, doelt Driessen op het EK Onder 21, waar Meijer in alle duels in actie kwam en een keer basisspeler was. “Hij was wel fit.”

Driessen denkt dat een van de partijen nu ‘een spelletje speelt’. “Of hij is niet goedgekeurd, of Feyenoord heeft een andere reden waarom die jongen niet van Club Brugge kan komen.” De chef voetbal van De Telegraaf stelt namelijk dat Feyenoord Meijer in de voorbereiding had kunnen optrainen. “Je kunt hem ook in de Champions League gebruiken. Die wedstrijden (in de voorrondes, red.) zijn half augustus. Dan heb je zes weken de tijd. Ik vind het een heel schimmig verhaal, heel vreemd.”

