Eén basisklant al bekend bij Oranje Leeuwinnen tegen Frankrijk

heeft zondag een basisplaats in de EK-wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. De nummer 10 van de Oranje Leeuwinnen stak haar teleurstelling niet onder stoelen of banken, nadat ze woensdag in de tweede poulewedstrijd tegen Engeland (4-0 nederlaag) op de bank begon.

Van de Donk, afgelopen zaterdag tegen Wales nog een van de grote uitblinkers bij Oranje, was volgens Jonker niet fit genoeg om te starten tegen Engeland. Zelf zei Van de Donk dat ze zich op de wedstrijddag wel goed genoeg voelde. De opstelling was echter een dag voor het duel al bepaald. Van de Donk moest het stellen met een invalbeurt. Jonker sprak later van een 'communicatiemisverstand'.

Artikel gaat verder onder video

Op de persconferentie van zaterdagavond, daags voor het afsluitende groepsduel met Frankrijk, komt Jonker met nadere toelichting. Dinsdagavond sprak hij met Van de Donk over haar fitheid. “We hebben gezegd ‘je hebt last van je lies, daar moeten we mee uitkijken’. Ik heb gezegd ‘zorg ervoor dat je kunt invallen als dat nodig is. Als de stand daarom vraagt, ben ik bereid risico met je te nemen. Maar daar ben je zelf ook bij. Dan moeten we met de dokter overleggen of we dat ook kunnen doen.’ Dus ik ben ervan uitgegaan dat ze op de bank zat en 20 à 25 minuten kon spelen. Dat was het.”

Jonker zag Van de Donk na de wedstrijd tegen Engeland ‘eerlijk antwoorden’ in een interview met de NOS, door te zeggen dat ze zich ’s ochtends prima voelde. "Dat kan, maar het is dan niet gebruikelijk dat je naar de trainer loopt en meldt dat je alsnog kan starten. De opstelling wordt een dag voor de wedstrijd bekendgemaakt”, zegt Jonker. “Iedereen schikt zich al jaren in dat ritueel. Ze heeft eerlijk antwoord gegeven en daarmee vragen opgeroepen van jullie. Ik heb met haar gesproken. Ik ken haar inmiddels drie jaar, dus ik weet inmiddels wel hoe ze in elkaar zit. Dit was de lezing die ik verwachtte."

Op de persconferentie krijgt de bondscoach de vraag of Van de Donk nu wel kan starten. “Ze kan spelen en ik stel haar op ook”, maakt hij duidelijk. Oranje kan de inbreng van Van de Donk goed gebruiken, want als Engeland wint van Wales, moet Oranje met minstens drie doelpunten verschil winnen van Frankrijk.

Van de Donk reageert

Zelf komt Van de Donk in gesprek met ESPN ook met toelichting. “Er is niks misgegaan. Ik heb het verhaal verteld en zo is het ook gegaan”, zegt de 170-voudig international. “Ik heb drie dagen last van mijn lies gehad en elke dag ging het beter en beter. Ik wilde het graag afwachten tot de wedstrijddag. Maar op de dag voor de wedstrijd is het bij ons gebruikelijk dat de basis bekend wordt gemaakt. Nu ook. Toen was het niet goed genoeg. Dat was het eigenlijk. Ik had het risico wel willen nemen, maar het is niet gebruikelijk. Dat respecteer ik.”

