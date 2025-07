Engels international neemt drastisch besluit na 'schandalige' online beledigingen

heeft al sinds de start van het EK Vrouwen te maken met racistische bejegeningen. Daar is ze niet van gediend, waardoor ze nu stopt met social media. Ook heeft de FA de politie ingeschakeld, om de Engels international nog meer te ondersteunen.

Carter (op de foto hierboven met rugnummer 16) speelt bij NJ/NY Gotham FC en is dit EK basisspeler onder bondscoach Sarina Wiegman. Met haar in de basis werd Nederland met 4-0 verslagen in de groepsfase, waarna ook de halve finale bereikt werd. Engeland neemt het daarin komende dinsdag op tegen Italië, terwijl de andere halve finale door Duitsland en Spanje wordt afgewerkt. De sportieve prestaties van Carter zijn dus goed te noemen, maar buiten het veld gaat het allerminst zoals het hoort. De verdediger van The Lionesses heeft zondag op Instagram een statement gedeeld, waaruit blijkt dat ze met social media stopt vanwege de racistische uitingen die ze daarop ontvangt.

Artikel gaat verder onder video

"Vanaf het begin van het toernooi heb ik te maken met een hele hoop racistische opmerkingen. Iedereen mag zijn mening hebben over prestaties en resultaten (op het veld), maar ik vind het niet normaal dat daarbij iemands uiterlijk of ras wordt betrokken. Daarom stop ik met social media. Dit doe ik om mezelf te beschermen en me te focussen op het helpen van het team. Ik hoop dat mijn actie een positieve verandering teweegbrengt."

Teamgenote Lotte Wubben-Moy is tegelijkertijd ook gestopt met social media, uit blijk van solidariteit. De FA neemt de zaak zeer serieus en schakelt de Engelse politie in. "We werken samen met de politie om de verantwoordelijke persoon voor het gerecht te brengen. Dit is helaas niet de eerste keer dat dit bij een speler van Engeland gebeurt." Voetbalschrijver Henry Winter laat ook van zich horen. "Het is 2025 en getinte voetballers worden nog steeds racistisch bejegend. Nog steeds: het is schandalig. Social media-platformen moeten meer actie ondernemen, net als de voetbalautoriteiten als racisme in stadions wordt vernomen."

Ook Wiegman heeft haar speelster een hart onder de riem gestoken. "Wij hebben allemaal dezelfde mening als Jess en steunen alle Lionesses die in het verleden of het heden met racisme te maken hebben (gekregen). Niemand zou beledigingen moeten verdragen, niet in het voetbal, maar eigenlijk sowieso niet. Het hoort niet dat wij anders worden behandeld vanwege onze gezichtskleur. We hebben nieuwe manieren nodig om racisme de kop in te drukken." Wiegman kondigt ook een verandering aan: "Normaal gesproken gaan we op één knie zitten vóór wedstrijden. Als team hebben we besloten om voorafgaand aan het duel van dinsdag te blijven staan." En als afsluiter, in dikgedrukte letters: "Zij die dit soort online 'vergif' verspreiden, moeten verantwoordelijk gehouden worden."

