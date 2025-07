FC Sheriff Tiraspol - FC Utrecht op tv: hoe laat en op welke manier te kijken?

FC Utrecht neemt het donderdagavond 24 juli op tegen het Moldavische FC Sheriff Tiraspol in de tweede voorronde van de Europa League. De heenwedstrijd in Moldavië wordt live uitgezonden, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je FC Sheriff - FC Utrecht kijken als je geen klant bent van Ziggo?

FC Utrecht zal drie voorrondes moeten overleven om in de competitiefase van de Europa League te komen. Gaat een van deze voorrondes verloren, maken de Domstedelingen ook nog kans op kwalificatie voor de Conference League. De eerste horde voor de ploeg van Ron Jans is FC Sheriff, de huidige koploper van Moldavië. Weet Utrecht het tweeluik te winnen, wacht de verliezer van de Champions League-voorronde tussen Viktoria Plzen en Servette FC. Bij een nederlaag speelt de nummer vier van Nederland in de Conference League-voorronde tegen RSC Anderlecht of BK Häcken.

Hoe laat begint FC Sheriff - FC Utrecht?

FC Sheriff en FC Utrecht trappen het duel donderdagavond om 19.00 uur af in het Nisporeni Central Stadion. De UEFA heeft de Maltese scheidsrechter Philip Farrugia aangesteld om het duel in goede banen te leiden. Hij wordt bijgestaan door landgenoten Duncan Sultana en Duncan Spencer, terwijl Alex Johnson als vierde official fungeert. De Kroaat Ante Culjak neemt de VAR voor zijn rekening, met Fran Jovic als zijn assistent.

Op welke zender is FC Sheriff - FC Utrecht te zien?

De wedstrijd tussen FC Sheriff en FC Utrecht is live te zien op Ziggo Sport 2 en Ziggo TV. Op deze zender zal er geen voorbeschouwing te zien zijn. De telecomprovider heeft sinds vorig seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 999 om het duel tussen FC Sheriff en FC Utrecht te zien.

Hoe kijk je FC Sheriff - FC Utrecht als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisie kijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan de wedstrijd gratis bekijken via Ziggo Sport Free. Sinds dit kalenderjaar is daar geen abonnement meer voor nodig. In dit artikel leggen we uitgebreid uit Ziggo Sport Free precies in zijn werking gaat.