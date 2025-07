FC Utrecht verschaft zich uitstekende uitgangspositie in heet Moldavië

FC Utrecht heeft zichzelf in Moldavië een goede uitgangspositie voor de return tegen FC Sheriff Tiraspol verschaft. In Nisporeni was de ploeg van trainer Ron Jans met 1-3 te sterk voor de Moldaviërs, door treffers van Victor Jensen, Nick Viergever en Adrian Blake.

Beide ploegen begonnen stroef aan het duel in het Moldavische Nisporeni. Toch was het FC Utrecht dat na een kleine vijf minuten de eerste mogelijkheid kreeg. Blake speelde zich op rechts prima vrij, maar zijn voorzet wist geen ploeggenoot te bereiken. Vervolgens kwam FC Sheriff wat beter in de wedstrijd en dat resulteerde na 24 minuten ook in een voorsprong voor de thuisploeg. Met een fraaie volley liet aanvoerder Peter Ademo FC Utrecht-doelman Vasilis Barkas kansloos.

FC Utrecht leek door de achterstand beter in de wedstrijd te komen en kwam bijna op gelijke hoogte toen Nana Boakye de bal bijna in eigen doel kopte. De Bulgaarse doelman Ivan Dyulgerov wist redding te brengen ten koste van een hoekschop. Uit die corner viel wel de gelijkmaker van de Domstedelingen. En hoe. Victor Jensen haalde geweldige uit en ramde de gelijkmaker tegen de touwen. Het bezorgde de ploeg van Jans meer vertrouwen en de bal ging wat sneller rond, maar tot grote kansen leidde het niet.

Na rust was FC Utrecht ook de betere ploeg en kreeg het via een gevaarlijke voorzet van Blake al binnen tien minuten na rust een grote mogelijkheid. Doelman Dyulgerov moest redding brengen en gaf een hoekschop weg. De nummer vier van het afgelopen Eredivisieseizoen sloeg wederom toe uit de standaardsituatie, want ditmaal was het Viergever die scoorde en dus de 1-2 maakte. FC Sheriff leek wakker en kwam wat beter in de wedstrijd. Na iets meer dan een uur spelen moest Barkas zelfs voor het eerst reddend optreden op een schotje van de Moldaviërs.

Even later kropen de Domstedelingen zelfs door het oog van de naald, want het was Papa Ndiaga die voor een leeg doel de bal naast wist te mikken. In de zeventigste minuut zorgde Blake ervoor dat de bezoekers uit Utrecht op rozen kwamen. Na een prima actie schoot de Engelsman de 1-3 tegen de touwen. In het restant van het duel kwam de voorsprong van FC Utrecht niet meer in gevaar en konden de mannen van Jans de 1-3 eenvoudig over de streep trekken. Volgende week donderdag is de return in De Galgenwaard.