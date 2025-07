Feyenoord heeft geen poot om op te staan bij afgeketste transfer Hancko

Feyenoord zal geen juridische stappen kunnen nemen na de afgeketste transfer van naar Al-Nassr. Volgens de NOS heeft de club uit Saudi-Arabië de contracten die door Feyenoord en de verdediger zijn ondertekend namelijk nooit getekend en teruggestuurd. Daardoor kon Al-Nassr de deal nog afblazen.

Hancko en Feyenoord kregen dinsdagmiddag een enorme domper te verwerken. De verdediger zag zijn gewenste transfer naar Al-Nassr in rook opgaan, terwijl Feyenoord hiermee een recordbedrag misloopt. De Slowaak had vrijdag al afscheid genomen van zijn ploeggenoten in Rotterdam, waarna hij naar Oostenrijk afreisde om zich te melden bij het trainingskamp van Al-Nassr. Daar kreeg hij echter geen toegang tot het spelershotel en dinsdag werd duidelijk dat de transfer niet doorgaat.

Hoewel Feyenoord daarmee dus een recordbedrag misloopt, kan de nummer drie van afgelopen Eredivisie-seizoen geen juridische stappen zetten tegen Al-Nassr. De Rotterdammers en Hancko hadden de contracten reeds ondertekend en naar de Saudische club gestuurd, maar die heeft deze contracten nooit getekend en teruggestuurd. Daardoor kon Al-Nassr nog onder de deal uit. Hancko reisde daarop dinsdag af naar Zuid-Duitsland, waar hij bij het trainingskamp van Feyenoord aansluit.

Hancko zei huur al op

Hancko was volledig in de veronderstelling dat de transfer naar Al-Nassr ervan ging komen. Volgens Martijn Krabbendam had de verdediger zijn huur van zijn appartement in Rotterdam al opgezegd en zijn spullen ook al uit de woning gehaald. Nu zal de 27-jarige linkspoot snel een oplossing moeten vinden om alsnog zijn woning te behouden.

David #Hancko had de huur van zijn appartement in Rotterdam al opgezegd en de flat leeggeruimd. #Feyenoord vangt hem nu op in het trainingskamp in Zuid-Duitsland en is woest op #AlNassr https://t.co/jL0vp2Ijcd — Martijn Krabbendam (@Mkrabby) July 22, 2025

