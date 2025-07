'Feyenoord informeert naar spits die twee dagen geleden nog aan Ajax werd gelinkt'

In navolging van Ajax wordt ook Feyenoord in verband gebracht met . Volgens journalist Jonas Stelmann heeft Feyenoord contact gezocht met de entourage van de spits, die anderhalf jaar geleden ook al in beeld was bij Feyenoord.

Donderdag meldde een journalist van L'Équipe dat Ajax een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met Rodríguez, die momenteel onder contract staat bij de Braziliaanse club Bahia. Het nieuws werd wel ontkracht door journalist Mike Verweij. Bij Ajax zouden ze er 'niks van weten'. "Bij Ajax is hij niet bekend bij de scouting en het is al helemaal niet bekend dat ze een akkoord zouden hebben. Dus het lijkt me niet te kloppen", zei Verweij.

De Zuid-Amerikaanse journalist Jonas Stelmann tweet zaterdagavond dat Feyenoord in de race zou zijn. “Naast Ajax heeft ook Feyenoord contact gezocht met de entourage van Lucho Rodríguez en interesse getoond in een mogelijke komst van de aanvaller. Opvallend is dat de club uit Rotterdam al eerder in de race was voor zijn handtekening, nog vóór zijn overstap naar Bahia.”

In de winter van 2024 was Feyenoord inderdaad dicht bij het binnenhalen van Rodríguez, destijds nog actief in zijn thuisland Uruguay. De Rotterdammers zouden zelfs bereid zijn geweest hun transferrecord te verbreken voor de aanvaller, maar de deal ketste uiteindelijk af. Rodríguez koos in plaats daarvan voor een overstap naar het Braziliaanse Bahia, dat ongeveer elf miljoen euro betaalde voor zijn komst.

Na anderhalf seizoen in Brazilië, waarin Rodríguez 53 wedstrijden speelde, 14 keer scoorde en 2 assists gaf, lonkt dus alsnog een transfer naar Nederland. Rodríguez heeft bij Bahia een contract dat nog tot medio 2029 doorloopt.

