Feyenoord-speler keert na 231 dagen terug in basis

keert zaterdagmiddag terug in de basis bij Feyenoord voor het oefenduel met KAA Gent. De Zwitser liep afgelopen december een breuk in zijn onderbeen op en kwam sindsdien niet meer in actie voor de Rotterdammers.

Feyenoord deelde begin december 2024 dramatisch nieuws over Lotomba; de verdediger had op de training een breuk in zijn onderbeen opgelopen en zou dat seizoen niet meer in actie kunnen komen. De rechtsback stond op 30 november voor het laatst op het veld namens de Rotterdammers, toen hij een basisplaats had in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Zaterdagmiddag, 231 dagen na zijn laatste basisplaats, is Lotomba weer fit genoeg om minuten te maken namens Feyenoord. Robin van Persie heeft ervoor gekozen om hem op Varkenoord direct in de basis te posteren tegen Gent. In de eerste twee oefenwedstrijden van het seizoen kwam Lotomba nog niet in actie.

Sauer vervangt Paixão

Naast Lotomba mag ook Leo Sauer zich opmaken voor zijn eerste minuten voor Feyenoord sinds hij terugkeerde van een succesvolle huurperiode bij NAC Breda. De Slowaak ontbrak de afgelopen oefenduels nog omdat hij later terugkeerde na het EK Onder 21. De buitenspeler zal zaterdagmiddag de geblesseerde Igor Paixão vervangen.

Opstelling Feyenoord

Bijlow; Lotomba, Beelen, Plug, Smal; Hwang, Moder, Steijn; Stengs, Ueda, Sauer.

