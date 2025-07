'Feyenoord-tegenstander Fenerbahçe wil flinke slag slaan op transfermarkt'

José Mourinho wil de komende weken op de transfermarkt nog flink toeslaan met Fenerbahçe. De Portugese oefenmeester van de Turkse topclub is niet blij met de selectie die hij tot zijn beschikking heeft en wil dan ook toe gaan slaan op de transfermarkt. Dat kan mogelijk nog wel eens slecht nieuws zijn voor Feyenoord.

Mourinho eindigde afgelopen seizoen, ondanks de ambities om kampioen te worden, op een tweede plaats in de Süper Lig. De Gele Kanaries eindigden op gepaste afstand van kampioen en rivaal Galatasaray, het verschil bedroeg namelijk liefst elf punten. De tweede plaats in de Turkse competitie geeft recht op een ticket in de derde voorronde van de Champions League en daarin rolde maandagmiddag Feyenoord als tegenstander uit de koker.

De wedstrijden in de derde voorronde van de Champions League staan gepland op dinsdag 5 of woensdag 6 augustus (heenwedstrijd), terwijl de return op dinsdag 12 augustus is. Voor dit tweeluik wil Mourinho met Fenerbahçe nog even flink toeslaan op de transfermarkt. Transferexpert Fabrizio Romano weet te melden dat Milan Škriniar en Marco Asensio moeten overkomen van Paris Saint-Germain. De Slowaakse verdediger, die afgelopen seizoen al gehuurd werd door Fenerbahçe, wil de definitieve overstap maken naar Turkije. Daarnaast is de Turkse grootmacht in de race voor Granit Xhaka, weet het Duitse Sky Sport te melden. Fenerbahçe heeft zelfs al een bod gedaan op de Zwitserse middenvelder, maar deze is afgewezen door Bayer Leverkusen.

Wel versterkte Fenerbahçe zich deze zomer al met spits Jhon Duran, die op huurbasis is overgekomen van het Saudische Al-Nassr. Verder maakte linksback Archie Brown voor acht miljoen euro de overstap van het Belgische KAA Gent. Daarnaast kwam de doelman Tarik Cetin transfervrij over van het Turkse Rizespor. Tegenover de komst van dit drietal stond wel het vertrek van vier andere spelers. Fenerbahçe nam deze zomer afscheid van Bright Osayi-Samuel, Edin Džeko, Serdar Aziz en Dušan Tadić.

