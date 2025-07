'Plottwist bij Feyenoord: Bjorn Meijer komt mogelijk tóch'

De kans bestaat dat deze zomer alsnog de overstap naar Feyenoord maakt. Feyenoord Transfermarkt meldt op X dat de Rotterdamse club nog altijd geen definitieve streep door zijn transfer heeft gezet. Feyenoord wil de medische status van de linksback opnieuw gaan toetsen.

Feyenoord nam deze zomer afscheid van twee linksbacks. Hugo Bueno keerde na zijn huurperiode terug naar Wolverhampton Wanderers, terwijl Quilindschy Hartman werd verkocht aan Burnley. Daardoor is Gijs Smal de enige linksback in de selectie van Robin van Persie. Met Meijer hoopte Feyenoord daar een tweede optie aan toe te voegen, en een overgang van de international van Jong Oranje leek dan ook in kannen en kruiken.

Feyenoord had al een akkoord bereikt met Club Brugge over een transfersom van naar verluidt zes miljoen euro. De 22-jarige linksachter kon daarop medisch gekeurd worden bij Feyenoord, maar naderhand traden er twijfels op bij de Rotterdamse club. Er werd aan getwijfeld of de jeugdinternational in augustus al in staat zou zijn om drie wedstrijden in een week te spelen.

De kans is echter aannemelijk dat het deze zomer tóch nog tot een overgang van de linksback komt. "Feyenoord toetst opnieuw de medische status van Club Brugge-linksback Meijer. De transfer van de linksback is nog niet helemaal van de baan", schrijft Feyenoord Transfermarkt op X.

Meijer doorliep de jeugdopleiding van FC Groningen en brak bij die club ook door in het betaald voetbal. Na slechts 27 wedstrijden in het eerste elftal van De Trots van het Noorden had Club Brugge al genoeg gezien en verkaste de linksback voor zes miljoen euro naar België. Namens de Belgische topclub kwam Meijer de afgelopen drie seizoenen tot 104 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en veertien assists.

