Gordon stoort zich aan ‘pijnlijk’ moment tijdens Feyenoord Festival

Gordon vond het optreden van Lee Towers tijdens het Feyenoord Festival ‘pijnlijk’ om te zien, zo stelt hij in De Oranjezomer. De 79-jarige zanger verscheen zondagmiddag weer in De Kuip om You’ll Never Walk Alone op te voeren. Gordon benadrukt wel dat hij Towers een icoon vindt.

Dat Towers het leven als artiest maar niet kan loslaten, werd zondagmiddag maar weer eens duidelijk. Met zijn kenmerkende gouden microfoon verscheen de zanger op het podium tijdens het Feyenoord Festival, waar hij samen met Davina Michelle You’ll Never Walk Alone ten gehore bracht. Tijdens De Oranjezomer een dag later worden beelden van het optreden getoond.

“Ik zag het al langskomen, maar ik vond het heel aandoenlijk om te zien”, begint Raymond Mens. Gordon vraagt zich direct af met wie Towers het optreden verzorgde, waarna hij te horen krijgt dat dit Michelle was. “Die klonk ook niet best”, antwoordt de zanger vervolgens. “Maar dat kan gebeuren op zo’n moment. Davina probeert mee te gaan in zijn toonsoort.”

Gordon komt vervolgens met een compliment voor Towers. “Leen (de echte naam van Towers, red.) is gewoon een icoon, daar mag je niks over zeggen. Ik bedoel, dit is gewoon goud. Die man is goud”, stelt hij. Dan wordt Gordon toch uitgelokt wat over het optreden van Towers te zeggen. “Dit is pijnlijk om te zien. Het is wel aandoenlijk en ik vind het mooi dat hij dit nog steeds doet.”

