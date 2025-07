'Thomas van Groningen zorgt voor grote ommezwaai bij De Oranjezomer'

De Oranjezomer wordt vanaf maandag gepresenteerd door Thomas van Groningen. De politiek journalist neemt het stokje over van Johnny de Mol, die de afgelopen zes weken iedere werkdag op SBS6 te zien was. Met de terugkeer van Van Groningen gaat ook de deur voor Jack van Gelder weer open.

Bij De Mol was Van Gelder niet welkom. "Johnny kiest voor een andere opzet", zei Van Gelder daar zelf over tegen Sportnieuws.nl. "Johnny en zijn redactie hebben kennelijk voor een andere gastensamenstelling gekozen. Ik heb helemaal niets tegen Johnny."

Artikel gaat verder onder video

In een interview met De Telegraaf krijgt Van Groningen de vraag of hij Van Gelder gaat uitnodigen. “Dat ligt niet aan mij. Ik val in voor Hélène. Dus ik heb tegen de redactie gezegd: laten we gewoon de gastenlijst volgen zoals die voor Hélène gemaakt is. En ik weet niet wat de afspraken zijn”, laat Van Groningen weten.

LEES OOK: Groot verlies voor Johan Derksen: 'Hij was op'

Als het aan de presentator ligt, mag Van Gelder zeker aanschuiven. “Ik vind hem een interessante gast, dus wat mij betreft is hij welkom. En niet om vals bescheiden te zijn, maar ik wil mij echt gedragen als de invaller.”

'Johan Derksen is fantastisch figuur'

In het interview wordt Van Groningen ook gevraagd naar Johan Derksen, die zich verraden voelde toen Van Groningen per januari 2022 overstapte van SBS6 naar WNL, voordat hij dus terugkeerde. “Ja... Johan Derksen is natuurlijk een fantastisch figuur, want die zegt echt wat hij denkt. Op dat moment dacht hij: Thomas van Groningen is een klootzak omdat hij ons verlaat. Dus dan zegt hij dat.”

“En als er dan weer een vacature is bij VI en hij hoort dat je dat eventueel wel zou willen – ik heb hem toen ook opgebeld – dan roept hij dat diezelfde avond meteen op televisie: Thomas van Groningen heeft mij gebeld en die komt hier aan de bar zitten. Zo is Johan. En dat vind ik prachtig”, aldus Van Groningen.

➡️ Meer nieuws

👉 Johan Derksen klinkklaar: 'Daarom ga ik nooit bij Hélène Hendriks zitten' 🔗

👉 Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend 🔗

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’🔗

👉 Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’ 🔗