Herenakkoord met andere club hielp Ajax aan grote transfer: ‘Wij hebben het laten lopen’

Ajax aasde lang op de komst van en wist de Spaanse aanvaller deze maand ook eindelijk binnen te hengelen. Moro stond ook in de belangstelling van Como, maar de ambitieuze Italiaanse club trok zich volgens strategisch directeur Mark-Jan Fledderus terug uit de race toen Ajax zijn interesse concretiseerde.

Ajax bereikte onlangs voor minimaal 9,5 miljoenen euro en maximaal 11 miljoen euro met Real Valladolid een akkoord over een transfer van Moro naar Amsterdam. De Eredivisionist had de 22-jarige vleugelaanvaller al langer op de korrel: een transfer ketste eerder dit kalenderjaar af omdat Moro geblesseerd raakte.

Ajax was niet de enige club met belangstelling voor Moro, want ook Como zag de komst van de Spaans jeugdinternational wel zitten. Dat bevestigt Fledderus, sinds vorig jaar als strategisch directeur werkzaam bij de Serie A-club, dit weekeinde in gesprek met ESPN. “Raúl Moro stond ook op ons lijstje”, claimt de oud-middenvelder.

Fledderus legt vervolgens uit hoe de goede relatie die Ajax onderhoudt met Como de Italianen er uiteindelijk van weerhield om vol voor Moro te gaan. “Toen Ajax zei dat ze definitief voor hem gingen, hebben wij het laten lopen”, duidt de beleidsbepaler het herenakkoord tussen de twee clubs.

“Dat wil niet zeggen dat wij anders vol voor Moro waren gegaan, want er waren veel andere opties op ons lijstje. En we hebben nu hele goede buitenspelers gehaald. Maar dat is wel de manier waarop wij samenwerken met Ajax. Dat contact is er wel”, aldus Fledderus.

Como investeerde deze zomer in totaal al meer dan 100 miljoen euro in zijn selectie. De Italianen betaalden 22,5 miljoen euro aan Real Betis voor Jesús Rodríguez, 19 miljoene euro aan Celtic voor Nicolas Kühn, 18 miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor Martin Baturina, 14 miljoen euro aan AZ voor Jayden Addai, 13 miljoen euro aan Manchester City voor Máximo Perrone, 6 miljoen euro aan Barcelona voor Álex Valle, 5 miljoen euro aan RB Salzburg voor Ignace Van der Brempt, 2 miljoen euro aan Frosinone voor Luca Mazzitelli en 2 miljoen euro aan Palmeiras voor Fellipe Jack.