Opvallende reactie van Raúl Moro op de bank bij Ajax

heeft alles gegeven in zijn officieuze debuutwedstrijd voor Ajax. De linksbuiten was zichtbaar moegestreden toen hij na 47 minuten tegen KV Mechelen naar de kant werd gehaald door trainer John Heitinga.

De wedstrijd tussen Ajax en Mechelen duurt viermaal een halfuur en uiteindelijk stond Moro 47 minuten op het veld. “We hebben flitsen gezien van hem, goede acties”, merkte commentator Brent van Ooijen van Ziggo Sport op. “Na een halfuur zat hij iets meer in de tang en kwam hij minder tot voorzetten en dreigende acties.

De zomeraanwinst van 9,5 miljoen euro droeg bij aan een doelpunt. In de 24ste minuut ontving Moro de bal in het strafschopgebied van Owen Wijdal. De Spanjaard hield die even bij zich, om daarna Wijndal weer te lanceren. De linksback hield de bal net binnen de lijnen en gaf een voorzet. Wout Weghorst kwam bij de eerste paal niet bij de bal, maar Davy Klaassen kon daarna vrij intikken.

Klaassen maakte de 1-1, nadat José Marsà in de achttiende minuut de score had geopend. Die tussenstand stond ook op het bord toen Moro werd vervangen door Kayden Wolff. De vleugelaanvaller gaf de technische staf een handje en pufte uit op zijn stoel. “Even bijkomen. Wennen aan de intensiteit. Niet aan de warmte natuurlijk, als je een Spanjaard bent”, aldus Van Ooijen.

