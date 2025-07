'Inter moet vrezen: Dumfries nog twee weken voor gelimiteerd bedrag op te pikken'

zou zijn club Internazionale tot medio juli voor een gelimiteerd bedrag kunnen verlaten, zo meldt het gezaghebbende La Gazzetta dello Sport. De offensieve back van de Nerazzurri en het Nederlands elftal mag de komende twee weken door een clausule in zijn contract voor 30 miljoen euro verkassen naar een nieuwe club.

De 29-jarige Dumfries kende een uitstekend seizoen in Milaan. De oud-speler van Sparta Rotterdam, sc Heerenveen en PSV kwam in 47 officiële wedstrijden voor zijn werkgever liefst elf keer tot scoren en leverde ook nog eens zes keer de assist bij een treffer van een teamgenoot. Legendarisch was Dumfries' optreden in de halve finale van de Champions League, waarin Inter in een waar spektakelstuk afrekende met FC Barcelona (7-6 over twee wedstrijden). De Nederlander was in het tweeluik rechtstreeks betrokken bij vijf Inter-doelpunten (twee goals, drie assists).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Opvallende beelden: Dumfries clasht met oude bekende op WK voor clubs

Dumfries' contract in Milaan loopt nog door tot medio 2028. Daarin is wel een clausule opgenomen waardoor geïnteresseerde clubs hem tot medio juli voor 30 miljoen euro kunnen overnemen, zo meldt La Gazzetta. "Dat is een relatief laag bedrag dat meerdere clubs in Europa in de verleiding zou kunnen brengen", schrijft de roze sportkrant. Inter moet dus vrezen, al is er volgens de krant momenteel nog geen sprake van concrete interesse in Dumfries: "Een afscheid van de Nederlander zal niet makkelijk te managen zijn, zelfs als - dat moet gezegd - er op dit moment geen signalen zijn dat dit gaat gebeuren", aldus de krant.

