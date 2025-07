Jan Boskamp deelt zorgelijke gezondheidsupdate

Jan Boskamp heeft de afgelopen maanden flink gekwakkeld met zijn gezondheid, vertelt hij in gesprek met Het Belang van Limburg. Hij was er zelfs zo erg aan toe, dat hij de laatste twee wedstrijden van Feyenoord heeft overgeslagen. Inmiddels gaat het weer wat beter met Boskamp.

Boskamp heeft nu ruim een jaar geleden afscheid genomen van de Nederlandse televisie, maar het Feyenoord-icoon laat nog wel met regelmaat van zich horen. Zo maakte hij afgelopen seizoen een podcast samen met Nicky van der Gijp en is de oud-voetballer een vaste columnist voor de Belgische krant Het Belang van Limburg, waarbij hij in gesprek gaat met een van de journalisten.

Voorafgaand aan zijn vijftiende jaar als columnist voor de krant, krijgt Boskamp de vraag hoe het nu met hem gaat. “Eerlijk? Ik heb me de afgelopen drie maanden best belabberd gevoeld”, begint de ex-prof. “Ik was zo slap als een vaatdoek, kwam amper nog buiten en heb zelfs de laatste twee wedstrijden van Feyenoord moeten laten schieten.” Boskamp, die in België woont, reist normaal gesproken voor bijna iedere thuiswedstrijd van Feyenoord naar Rotterdam af om in De Kuip te zitten. “Zo erg was het dus.”

Sinds vorige week gaat het weer een stuk beter, geeft hij aan. “Toen heeft de dokter dat bakkie aan m’n tikker weer afgesteld”, doelt Boskamp op de pacemaker die hij begin 2023 liet plaatsen. “Sindsdien gaat het weer een heel stuk beter. Deze week heb ik zelfs al een paar keer op mijn hometrainer gefietst. Jullie zijn nog niet van me af”, besluit hij.

