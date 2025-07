Zeer verrassende transfer: voormalig wonderkind van 25 miljoen naar Eredivisie

Heracles Almelo versterkt zich met , zo maakt de club maandag bekend. Het voormalig supertalent tekent voor twee seizoenen bij de Eredivisionist, die daarmee een verrassende deal sluiten. Reine-Adélaïde maakte in 2019 namelijk nog een transfer van 25 miljoen euro.

Geruchten over een deal tussen Heracles en Reine-Adélaïde deden maandagmiddag al de ronde, toen het Franse Le Dernière Heure verrassend melding maakte. Later de maandag verschenen er online foto’s van de aanvallende middenvelder in het Asito Stadion met een Heracles-shirt. Die beelden verklapten dat de deal spoedig wereldkundig gaat zou gaan worden.

Reine-Adélaïde werd jaren geleden bestempeld als ‘supertalent’. De Fransman verliet de jeugdopleiding van Lens voor Arsenal, waar hij acht wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Door blessures verkaste de middenvelder op huurbasis – en later op permanente basis – naar Angers. Olympique Lyon pikte Reine-Adélaïde vervolgens weer op voor een bedrag van liefst 25 miljoen euro.

Die deal werd echter geen succes: de Fransman speelde slechts 48 duels voor Lyon en werd verhuurd aan Nice en Troyes. In de zomer van 2023 vertrok Reine-Adélaïde transfervrij naar RWDM en een jaar later – opnieuw transfervrij – naar Salernitana. Heracles is dus de nieuwe club van middenvelder. Hij tekent voor twee jaar in Almelo.

