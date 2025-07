Kluivert: 'Mijn moeder Angela moest zichzelf in tweeën splitsen, niet makkelijk'

heeft zin om van start te gaan bij Olympique Lyonnais. De verdediger kwam donderdag voor minstens 3,78 miljoen euro over van het Portugese Casa Pia. In een interview op de officiële website van Lyon stelt Kluivert zich voor, vertelt hij over zijn familie en over zijn ervaringen in Portugal.

'Memphis Depay was positief'

Kluivert beschrijft zichzelf als ‘snel en agressief’. Zijn speelstijl past goed bij Lyon, denkt hij. Ook voormalig Lyon-ster Memphis Depay was enthousiast, vertelt Kluivert. “Ik wil mijn kwaliteiten aan de fans laten zien. Er waren ook andere clubs geïnteresseerd, maar voor mij was Lyon de juiste keuze. De clubgeschiedenis, wat mensen me erover vertelden… Ook Memphis sprak vol lof over de stad en het stadion. Hij zei dat het hier prachtig is.”

“Ik ben heel enthousiast om hier te zijn”, vervolgt de zoon van Patrick Kluivert. “Voor mij is het geen probleem om in een nieuw land te starten. Ik spreek Nederlands, Engels, een beetje Portugees, en ik begin nu Frans te leren. Ik heb gekozen voor rugnummer 21. Ik leer Frans via een app, Duolingo. Zeker als verdediger is het belangrijk dat ik snel leer, want goede communicatie is cruciaal.”

Kluivert heeft ook advies ingewonnen bij zijn broer, die in Frankrijk speelde voor OGC Nice en later bij AS Roma werkte onder Paulo Fonseca, de huidige trainer van Lyon. “Hij heeft me veel positiefs verteld over hem, vooral na hun tijd samen bij Roma. Ook over OL was hij enthousiast. Hij zei dat het een prachtige club is en dat hij veel geleerd heeft in de Ligue 1. En hij zei dat hij trots op me is.”

© Imago

Voor Ruben wordt het zijn vierde profclub, na FC Utrecht, FC Dordrecht en Casa Pia. “Ik heb in de Portugese competitie gespeeld. Daar word je echt een man. Tegen de top vier is het keihard, maar ook de kleinere clubs bieden een ideale omgeving om te groeien. Die periode heeft me echt geholpen. Ik had even last van een blessure waardoor ik de seizoensstart miste, maar nu ben ik er helemaal klaar voor.”

“Ik moest Nederland verlaten om stappen te kunnen maken”, legt hij uit. “De periode in Portugal was belangrijk voor mijn ontwikkeling – om mezelf beter te leren kennen en om beter te worden. Nu ben ik volwassener, en kan ik ook meer leren van mijn teamgenoten.”

Kluivert over zijn jeugd

Kluivert wordt ook gevraagd naar zijn jeugd. Hoe zagen zijn vroege voetbaljaren eruit? “Het was niet makkelijk, vooral voor mijn moeder”, zegt de 24-jarige verdediger over Angela van Hulten, de ex van Patrick Kluivert. “Ze had twee kinderen die allebei wilden voetballen en moest zich in tweeën splitsen om dat voor elkaar te krijgen.” Angela werd in 2017 bovendien veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden, waarvan drie voorwaardelijk, vanwege haar betrokkenheid bij een witwaspraktijk binnen een criminele organisatie

“Als kind is voetbal gewoon plezier maken. Nu nog steeds, maar het is ook een stuk serieuzer geworden”, weet Kluivert. “Iedereen in mijn familie is aanvaller – ik ben de enige verdediger! Ik groeide op met twee oudere broers die altijd met de bal speelden. Dus ik moest die bal steeds afpakken… en zo ben ik verdediger geworden.”