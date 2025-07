Kraay junior in de bres voor voormalige Ajax-speler: 'Absolute baas in het veld'

Hans Kraay junior is stiekem wel een fan geworden van . De journalist van ESPN had direct na zijn komst bij Ajax duidelijk kritiek op de Engelse middenvelder, maar dat nam na verloop van tijd flink af, vertelt hij in zijn column bij Voetbal International. Volgens Kraay jr. wordt Henderson nog steeds onderschat.

Henderson liet Liverpool in 2023 achter zich om een avontuur in Saoedi-Arabië na te jagen. Zijn periode bij Al-Ettifaq was echter van korte duur. De routinier wilde onder andere dichterbij zijn familie zijn en koos toen voor een transfer na Ajax. Henderson had wat tijd nodig om helemaal fit te raken, maar was met zijn leiderschap en ervaring uiteindelijk zeker belangrijk tijdens het seizoen 2024/25, waarin Ajax bijna de titel pakte.

Artikel gaat verder onder video

Kraay junior was in de beginperiode van Henderson in Amsterdam kritisch op de middenvelder. Zo vond de journalist dat Henderson te veel ballen breed speelde. Later werd Kraay junior echter steeds meer fan. "Ik denk dat ik een van de weinigen ben, maar ik ga hem missen", zegt Kraay jr. in zijn column bij Voetbal International. "En ik denk Ajax ook. Ik weet ook wel dat hij anderhalf jaar geleden niet fit uit de zandbak arriveerde in Amsterdam. En ik zag ook wel dat hij bijna alle ballen breed speelde." Maar in de topduels liet Henderson echt zijn klasse zien, vindt Hansie Hansie.

"Hij speelde nog steeds regelmatig ballen breed, maar als hij vooruit speelde, dan waren dat altijd ballen waar je iets mee kon, óf in de loop of in de voeten. En inderdaad in de topwedstrijden tegen PSV en Feyenoord, liep hij met no-look-ballen over veertig meter te strooien." Dat verbaasde de journalist van ESPN. "Ik zie regelmatig een no-look-balletje van een meter of acht à tien, maar Jordan Henderson werd met zijn rug richting de rechtsbuiten van Ajax aangespeeld, en zonder te kijken legde hij hem uit de draai panklaar achter de linksback van de tegenstander neer."

Kraay jr. vindt dat Henderson onderschat werd en wordt. "Heel veel mensen hebben dat niet willen zien. En dat mag. Maar ik vond hem de absolute baas in het veld, die de afstanden bewaakte onder Farioli. Ondanks mijn kritiek in het begin, hebben we het niet over een koekenbakker, hè." Henderson speelde 492 wedstrijden voor Liverpool en kwam tot dusver 84 keer voor het Engelse elftal uit. Met Liverpool won hij de Champions League, de Premier League en werd hij benoemd tot beste speler van de competitie in 2019/20. Komend seizoen speelt de 35-jarige middenvelder bij Brentford.

