Steijn haalt oude bekende van Ajax naar Sparta: 'Schat aan ervaring'

Maurice Steijn voegt oude bekende Said Bakkati toe aan zijn technische staf bij Sparta Rotterdam. Met de komst van de 43-jarige assistent, die bij Ajax ook al samenwerkte met Steijn, is de staf van de Rotterdammers voor het nieuwe seizoen compleet.

De geboren Groninger Bakkati kende een profcarrière die hem langs clubs als sc Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en FC Emmen leidde. Na zijn afscheid als prof legde hij zich toe op het trainersvak en werkte hij lange tijd samen met Jaap Stam, die hij assisteerde bij achtereenvolgens Jong Ajax, Reading, PEC Zwolle, Feyenoord en Cincinnati. Ook werkte hij bij Feyenoord én ADO Den Haag als assistent van Dick Advocaat. In de zomer van 2023 tekende hij in het kielzog van Steijn bij Ajax. Na het bliksemsnelle ontslag van Steijn bleef hij onder interim-trainers Hedwiges Maduro en John van 't Schip in functie.

Bakkati vervulde afgelopen seizoen geen officiële functie in Amsterdam, maar beschikte nog altijd over een doorlopend contract. Sparta heeft echter overeenstemming bereikt om de assistent over te nemen van de Amsterdammers, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. "Said Bakkati is het komende voetbalseizoen assistent-trainer bij Sparta Rotterdam. De 43-jarige voormalig profvoetballer heeft na zijn actieve spelersloopbaan al een schat aan ervaring opgedaan in het trainersvak", schrijft Sparta. "Zijn laatste werkgever was Ajax waar Sparta Rotterdam een akkoord mee heeft bereikt om Bakkati komend seizoen aan de staf van Maurice Steijn toe te voegen." Bakkati debuteert vandaag (dinsdag) op het trainingsveld, met zijn komst is de staf van Steijn voor komend seizoen 'compleet', schrijft Sparta.

Said Bakkati wordt de nieuwe assistent-trainer van Sparta Rotterdam. Met de komst van Bakkati is de technische staf compleet:https://t.co/OC41E7sBeC — Sparta Rotterdam (@SpartaRotterdam) July 1, 2025

