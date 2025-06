‘Drie Eredivisie-clubs strijden om Sparta-talent’

kan Sparta Rotterdam na een jaar zomaar eens verlaten. De middenvelder staat volgens het Algemeen Dagblad namelijk in de belangstelling van NAC Breda, FC Groningen en PEC Zwolle.

Nassoh kwam een jaar geleden over van PSV. De geboren Eindhovenaar speelde nooit in het eerste, maar kwam 106 keer uit voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. In die vier seizoenen maakte de Marokkaanse jeugdinternational negentien goals en gaf hij veertien assists.

Het afgelopen seizoen maakte Nassoh zonder al te veel problemen de overstap naar de Eredivisie. Onder trainers Jeroen Rijsdijk en Maurice Steijn speelde hij dertig wedstrijden, waarvan zestien invalbeurten. Met twee goals en twee assists is de aanvallende middenvelder nog niet aan zijn KKD-rendement gekomen.

Na het ene seizoen bij Sparta, maakt Nassoh mogelijk opnieuw een stap. Volgens het AD is er ‘beweging’ rondom de 22-jarige speler. Hoewel FC Groningen en PEC Zwolle ook geïnteresseerd zijn, is NAC Breda het concreetst, aldus de krant.

